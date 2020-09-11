AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:27 م
طريقة تحضير صلصة
طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية
Advertisements
آية التيجي
تعتبر صلصة البيتزا التونسية من أهم المكونات التي يمكن أن نضيفها إلى البيتزا، حيث يمكن لكل ربة منزل أن تعدها في المنزل بخطوات بسيطة بنجاح.

ونقدم لك طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية.

وقت التحضير: 30 دقيقة
وقت الطهي: 20 دقيقة


طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية 

مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية :

500 - طماطم
1 ملعقة قهوة زعتر
1 ملعقة قهوة سكر
1 ملعقة قهوة ثوم مرحي
1 ملعقة قهوة ملح
1/4 ملعقة قهوة فلفل أسود
1 - زيت
1 ملعقة قهوة إكليل الجبل


طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية 

1 - نغسل الطماطم ، نقطعها ثم نضعها في خلاط كهربائي حتى تهرس تمامًا
2 - في وعاء معدّ للطهي نضع الزيت، الطماطم، الثوم المهروس، ملح، سكر، فلفل أسود
3 - في منتصف الطهي نضيف الاكليل والزعتر.
4 - نترك صلصة البيتزا على نار هادئة حتى تتخثر قليلا وتقر زيتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون فرن .. أسرع طريقة لتحضير البيتزا في 5 دقائق

طريقة عمل دجاج تكا.. فيديو

البيتزا بطريقة صحية وأحلى من المحلات

الفتة والمنسف والكبسة.. تعرف على أشهر أكلات عيد الأضحى في الدول العربية

طريقة تحضير الرنجة .. وصفات شهية متنوعة

طريقة عمل عجينة البيتزا.. وصفات مذهلة لإعدادها فى البيت

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يعلن عن تبرع جديد لجمعية قدامى اللاعبين

خبير لوائح يهاجم بيراميدز: نادي بدون أساس وعرضة للانهيار

أخبار التوك شو .. قرار عاجل من النقل بشأن أفراد القوات المسلحة مستقلي القطارات وموقف محرج يتسبب فى بكاء مي سليم .. فيديو

شاهد.. كيف تسبب كلب في إيقاف مدير شركة عالمية عن العمل

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

لحدوث كسر مفاجئ بأحد الخطوط.. قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك

بعباءة ملونة.. عائشة بن أحمد فى إطلالة تخطف الأنظار| شاهد

بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير