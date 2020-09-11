بأسهل الخطوات.. طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية

تعتبر صلصة البيتزا التونسية من أهم المكونات التي يمكن أن نضيفها إلى البيتزا، حيث يمكن لكل ربة منزل أن تعدها في المنزل بخطوات بسيطة بنجاح.





ونقدم لك طريقة تحضير التونسية . صلصة البيتزا التونسية





وقت التحضير: 30 دقيقة

وقت الطهي: 20 دقيقة





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طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية





مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية :





500 - طماطم

1 ملعقة قهوة زعتر

1 ملعقة قهوة سكر

1 ملعقة قهوة ثوم مرحي

1 ملعقة قهوة ملح

1/4 ملعقة قهوة فلفل أسود

1 - زيت

1 ملعقة قهوة إكليل الجبل









طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية





1 - نغسل الطماطم ، نقطعها ثم نضعها في خلاط كهربائي حتى تهرس تمامًا

2 - في وعاء معدّ للطهي نضع الزيت، الطماطم، الثوم المهروس، ملح، سكر، فلفل أسود

3 - في منتصف الطهي نضيف الاكليل والزعتر.