نائب الجيزة يكشف سبب استثناء 4 محافظات من تخفيض رسوم التصالح

دعا أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، المواطنين إلى اغتنام تسهيلات الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء؛ مطالبا إياهم بسرعة التقدم بالأوراق اللازمة، ودفع مقدم الرسوم؛ لضمان عدم تعرض عقاراتهم للإزالة أو الحرمان من المرافق، واصفًا تسهيلات الحكومة بـ"الفرصة الذهبية".





وحذر "أبو العلا"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، المخالفين من خطورة التقاعس والتأجيل، خاصةً بعد انتهاء مدة التصالح نهاية الشهر الجاري، مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدم وجود نية لمد القانون فترة أخرى "6 أشهر"، مشيرًا إلى أن تسهيلات الحكومة المتكررة خير دليل على تصريحات رئيس الوزراء.





وأوضح أن بيان الحكومة، بتخفيض أسعار التصالح في 23 محافظة يخدم محدودي الدخل وأصحاب المساحات الصغيرة، لافتا إلى أن هذا التخفيض يعد الثاني للعديد من المحافظات.





وأشار إلى أن استثناء 4 محافظات (الجيزة - بني سويف - مطروح - الوادي الجديد) من التخفيض الجديد، قد يرجع إلى التخفيض التي شهدته هذه المحافظات قبل ذلك في المرة الأولى.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا خاصا يتضمن قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح بين 20% و70%؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.





وحدد "شعراوي"، المحافظات وهي القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.





وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و 55% ، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و 70%.





وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169 جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و 842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و 469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665جنيهًا.



