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أخبار العالم

إنجاز عظيم.. هكذا وصف بومبيو اتفاق السلام بعد لقائه بن زايد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:43 م
بومبيو و بن زايد
بومبيو و بن زايد
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قسم الخارجي

التقى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأجريا محادثات في واشنطن ، بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، بعد يوم من توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

 

قالت الخارجية الأمريكية، "إن الوزير بومبيو وصف خلال اجتماعه بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وإسرائيل بالإنجاز العظيم.

 

وبالأمس وصف الرئيس الأمريكي التوقيع على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية في البيت الأبيض، بـ"التاريخية"، معتبرا أنها "تعد بفجر جديد لمنطقة الشرق الأوسط".

 

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميا، أمس الثلاثاء، معاهدة السلام مع إسرائيل، التي وقعت أيضا اتفاقية إعلان تأييد السلام مع البحرين، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

ومن الجانب الإماراتي، وقع وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على الاتفاق، فيما مثل الجانب الإسرائيلي، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما وقع وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، على اتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل.

 

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