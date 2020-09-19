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تكنولوجيا

عرض جبار.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4400 جنيه فقط

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
عرض جبار.. اشتري
عرض جبار.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4400 جنيه فقط
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كريم جمال
نجحت هواتف آيفون  الأكثر شهرة فى العالم خاصةً ذات الحجم الكبير التى صارت محط إهتمام الكثيرين حول العالم، ولكن كعادة منتجات آبل يعيبها سعر معظم هواتفها الذكية، جيث يمكنك هذا العرض من شراء نسختك من iPhone 7 plus بأقل من نصف سعره الأصلى.

وبحسب موقع "تك رادار" التقني، يمكنك إقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الذهبي مقابل 279 دولارًا، ما يعادل 4400 جنيه، عبر العرض المقدم من متجر أمازون الشهير.

يطرح iPhone 7 plus الذي تم إصداره فى عام 2016 أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.

كما تم تجهيز iPhone 7 plus بكاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.

يمكنك الحصول على نسختك من آيفون 7 بلس سعة 32 جيجابايت باللون الهبي عبر هذا الرابط.
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