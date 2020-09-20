جوجل يحتفل اليوم بـالكاتبة المصرية نتيلة راشد.. فمن هي؟

الكاتبة المصرية نتيلة راشد والملقبة بـ «ماما لبنى»، حيث غير شعاره إلى صورة مرسومة لها. احتفل محرك البحث الأشهر في العالم «جوجل»، اليوم الأحد، بالذكرى الـ86 لميلادوالملقبة بـ «ماما لبنى»، حيث غير شعاره إلى صورة مرسومة لها.







1. وُلدت 1. وُلدت نتيلة راشد في 19 سبتمبر بمنتصف الثلاثينيات، وجاءت نشأتها في أسرة ميسورة الحال.





2. يعود اسم «نتيلة» إلى الجزيرة العربية، وكان لها مقال أسبوعي تحت اسم «أولادي حبايب قلبي».







3. لقُبت نتيلة راشد بـ«ماما لبنى» لاهتمامها بالأطفال وبنائهم والتواصل معهم فابتكرت باب مراسل سمير الصحفي الناشئ لرعاية أجيال من الأطفال وتعليمهم الصحافة وقواعدها، وأكثر من التحقوا بالباب كانت تنشر موضوعاتهم الصحفية وحواراتهم في مجلة سمير مع صورهم وهم لم يتعدوا الرابعة عشرة من عمرهم.





نتيلة راشد ليست حلمًا ورديًا بل هي 4. الحياة في قصص ماما لبنى أوليست حلمًا ورديًا بل هي تجربة حياتية كاملة بما فيها من اختبارات، يتم اجتياز بعضها والإخفاق في البعض الآخر دون أن فقدن الرغبة في المضي قدمًا.





5. تُرجمت بعض أعمال ماما لبنى إلى اللغة الإنجليزية وترجمت هي نفسها بعض الأعمال عن الإنجليزية، لتصدر هذه وتلك عن دار الهلال التي ارتبط اسمها باسم ماما لبنى سنوات وسنوات ترأست في بعض منها كتب الأطفال عن الدار ونالت خلالها جائزة الدولة في أدب الأطفال ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.





6. في عام 1956، تزوجت من الكاتب عبد التواب يوسف، وأنجبا أولادهما الثلاثة لبنى وهشام وعصام، شغلت منصب أمينة لجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، وتوفيت في 26 مايو 2012.





7. حصلت نتيلة راشد على جائزة الدولة في أدب الأطفال عام 1978 وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.





8. تعمل ابنتها لبنى أستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب بجامعة القاهرة ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا؛ وابنها الأكبر هشام دبلوماسي وكان المتحدث الرسمي ورئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية؛ وابنها الأصغر عصام كان عضوًا منتدبًا للشركة المصرية الدولية لحماية البيئة ويعمل حاليًا كمدير عام شركة مونتانا ستوديوز للإنتاج السينمائي، ومُؤلف روايتي ربع جرام عام 2008 واثنين ضباط عام 2014.







