جوجل يحتفل بذكرى ميلاده.. 8 معلومات عن عالم الكيمياء يوليوس ماير

احتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" اليوم، الأربعاء، بالذكرى الـ190 لميلاد عالم الكيمياء الألماني "يوليوس لوثر ماير"، الذي وُلد في التاسع عشر من أغسطس لعام 1830 بمدينة "فارل" الألمانية، وقد كان واحدًا من الرواد في تطوير الجدول الدوري الأول للعناصر الكيميائية.





وبهذه المناسبة، نستعرض فيما يلي مجموعة من المعلومات عن حياة وإنجازات عالم الكيمياء الألماني "يوليوس لوثر ماير":





1. عُرف عنه أنه لم يستخدم اسمه الأول أبدًا، وكان معروفًا طوال حياته باسم "لوثر ماير".





2. طور "لوثر ماير" تصنيفًا دوريًا للعناصر الكيميائية بشكل مستقل عن عالم الكيمياء الروسي الشهير "ديميتري مندلييف".





3. على الرغم من أنه تلقى تعليمه في الأساس كطبيب، إلا أنه كان مهتمًا بشكل رئيسي بالكيمياء والفيزياء.





4. له كتاب بعنوان "Die modernen Theorien der Chemie" أو "النظريات الحديثة في الكيمياء"، والذي نُشر في عام 1864، وهو عبارة عن أطروحة حول المبادئ الأساسية للعلوم الكيميائية، واشتمل هذا الكتاب على مخطط أولي لترتيب العناصر حسب الوزن الذري، كما ناقش العلاقة بين الأوزان الذرية وخصائص العناصر.









5. في عام 1868 تقريبًا، أعد ماير جدولًا موسعًا، كان مشابهًا من نواح عديدة للجدول الدوري لـ"مندلييف" الذي نُشر عام 1869، لكنه لم ينشر الجدول الذي أعده حتى عام 1870، وكان عبارة عن رسم بياني يوضح العلاقة بين العدد الذري والحجم الذري للعناصر، ويوضح أيضًا العلاقات الدورية بين العناصر.





6. عمل "لوثر ماير" في العديد من فروع علم الكيمياء، لكنه أولى اهتمامًا كبيرًا لـ تصنيف العناصر.





7. في عام 1882، حصل كل من "لوثر ماير" و"مندلييف" على "قلادة ديفي"، وهي عبارة عن وسام تمنحه الجمعية الملكية في لندن تقديرًا للاكتشافات الحديثة ذات الأهمية البارزة في أي من فروع الكيمياء، وذلك تقديرًا لعملهما في القانون الدوري للعناصر الكيميائية.



