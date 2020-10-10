AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل الكبدة المقلية.. بـ 7 وصفات مختلفة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:02 م
طريقة عمل الكبدة
طريقة عمل الكبدة المقلية
Advertisements
آية التيجي
تعتبر طريقة عمل الكبدة المقلية بوصفاتها المختلفة من اشهي الطرق التي يمكن ان تقدمها جانب اكلاتك، أو بمفردها مع السلطات والطحينة، والعيش البلدي، وهناك أكثر من طريقة عمل الكبدة المقلية، والتي يمكن ان نقدمها في المنزل بالردة، او بالدقيق وغيرها من الوصفات، وفيما يليل سنقوم بإعطائك كل وصفة منهم بالتفصيل.


طريقة عمل الكبدة المقلية بالدقيق

مكونات عمل الكبدة المقلية 

نصف كيلو كبدة شرائح

( غسل الكبدة )
ربع كوب عصير ليمون 
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
كمون
كزبرة جافة

( للتغليف )
نصف كيلو دقيق
كمون
كزبرة جافة 
ملح
زيت للقلي

طريقة عمل الكبدة المقلية بالدقيق

1- لا تغسل الكبدة بالماء نهائيا، ويتم غسل الكبدة فى مصفاه ثم نحضر بوله، ونضع فيها عصير الليمون والثوم المفروم والكمون والكزبرة فقط.

2- نخلطهم جميعا ثم ننزل بهم على الكبدة الموجودة بالمصفاه، ونقلبها فى المحلول جيدا حتى ينزل بقايا الدم والزفرة الموجودة بها.

( لتتبيل الكبدة )

3- نجهز نفس مكونات الغسيل لكي تتبل الكبدة  مع عصير ليمون وثوم مفروم وكمون وكزبرة جافة، ونضع عليه ملح ونتبل به الكبدة الموجودة في المصفاة 

( لتغليف الكبدة )

4- نحضر طبق كبير او صينية، ونضع بها الدقيق، وعليها كمون وكزبرة جافة وملح، ونخلطهم جيدا ثم نغلف الكبدة.

5-  ثم ننزل بالكبدة فى زيت غزير ساخن ولا نحركها أو نقلبها نهائيا على تطفو على سطح الزيت، ثم نقوم بقلبها على الوجه الأخر حتى تمام التسوية.

6- ثم نخرجها على طبق به مناديل مطبخ حتى تتصفى من الزيت وتقدم.

طريقة عمل الكبدة المقلية بالردة

مكونات عمل الكبدة المقلية بالردة

كيلو كبدة شرائح رفيعة
6 فصوص توم كبيرة
¼ كوب عصير ليمون
¼ كوب خل
ملعقة صغيرة مليانة كمون
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

تغليفة الكبدة
كوبين ردة
2 ملعقة كبيرة دقيق
زيت غزير لقلى الكبدة

طريقة عمل الكبدة المقلية بالردة

1- نفرم كل مكونات التتبيلة مع بعض كويس، ثم نتبل بها الكبدة ونتركها قبل القلى على أقل ساعة.

2- ثم نغطى شرائح الكبدة بالردة، ونضغط عليها جيدا عشان تمسك فى الكبدة .

3- ثم نقوم بتغطية كمية الكبد ونقوم بقلي الكبدة في زيت غزير ساخن، ونتكها لمد لا تزيد عن 10 دقائق.

4- ثم تقدم الكبدة مع الطحينة والسلطة الخضراء .


طريقة عمل الكبدة المحمرة

مكونات طريقة عمل الكبدة المحمرة :

كيلو كبدة بلدي أو عاديه
بهارات لحمة
كمون
فلفل أسود
وملح وشطه
ماء بصل
2 ملعقة كبيرة دبس الرمان
حوالي نصف كوب ليمون معصور
ورأس ثوم مدقوق
شرايح فلفل اخضر شطه وفلفل رومي

طريقة عمل الكبدة المحمرة

1- نحضر الكبدة وتتبل بجميع المكونات ما عدا الليمون تترك في الثلاجة لمدة يوم كامل إو حوالي 4 ساعات حتى تتبل جيدا.

2- نحضر صينيه واسعه، وتضعها على النار ونضع فيها زيت وسمنه بلدي لكي تعطيها رائحه ونكهه مميز.

3- نضع الكبدة، ونقوم بقليها في الزيت حتى تاخذ اللون الذهبي.

4- ثم تقدم الكبدة مع البقدونس واعيش البلدي والطحنة.

طريقة عمل الكبدة الشرائح

مكونات طريقة عمل الكبدة الشرائح

½ كيلو شرائح كبده رفيعه
ملعقتين صغيرين توم مفروم
معلقه كبيره سمنه او ليه خروف
زيت
5 ل6 قرن فلفل اخضر حار
ملح وفلفل وكمون وكسبره
عصير ليمون

طريقة عمل الكبدة الشرائح

1- نتبل شرائح الكبدة بملح وفلفل كمون وكزبره وليمون لمدة نص ساعة.

2- فى طاسه ساخنه فيها زيت وسمن أو ليه ضانى تشوح الكبدة جيدا لمد ٨ دقايق.

3- نضيف معلقه ثوم مفروم والفلفل الحار المقطع، ونقليها كمان ٣ لـ ٤ دقائق، ونقدمها مع مكرونه او عيش بلدى وسلطه.


طريقة عمل دقة الكبدة المقلية

مكونات طريقة عمل دقة الكبدة المقلية

ثوم مفروم
ملح
كمون
خل
عصير ليمون
فلفل حامى مفروم

طريقة عمل دقة الكبدة المقلية

1- يتم تسخين الجريل على النار، ونضع قطعة من اللية المفروم لتعطي طعم لـ الكبدة، ثم نضع معاه شوية فلفل حامي ونقلبها مع بعض .

2- نضع الكبده مع الفلفل الرومي المقطع، ونتركها لتأخذ صدمة.

3-  نضع الثوم والفلفل الحامى مع بعض ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض.

4- نضع على الكبدة الملح والكمون والخل وعصير الليمون، ثم نطفئ النار، ونضع عليها رشة الحبهان و فلفل الاسود

5- يتم تقديم الكبدة بالدقة مع المكرونة او الأرز الأبيض، ويمكن تقديمها بمفردها مع العيش ابدي او الفينو.
طريقة عمل الكبدة المقلية طريقة عمل الكبدة المقلية
طريقة عمل الكبدة المقلية طريقة عمل الكبدة المقلية
طريقة عمل الكبدة المقلية طريقة عمل الكبدة المقلية
طريقة عمل الكبدة المقلية طريقة عمل الكبدة المقلية
طريقة عمل الكبدة المقلية طريقة عمل الكبدة المقلية
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للعيد.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني كالمحلات

بأسهل الخطوات.. حضري سيخ شاورما الدجاج في المنزل.. فيديو

طريقة عمل الكبدة .. 4 وصفات مختلفة منها الإسكندراني

غنية بالحديد ..طريقة عمل الكبدة البلدي

تسوية المحشي في الفرن خلال دقائق

مقبلات العزومات .. أطباق جانبية سورية ساخنة وسريعة

ترشيحاتنا

اكتشاف كنوز من الرخام خلال شق طريق جبل الجلالة.. التفاصيل

شاهد.. صبري نخنوخ يستعرض أرقام اللوحات المميزة لسياراته المدرعة

بعد الارتفاع المفاجئ.. أطباء ينصحون بـ ارتداء الكمامة حتى في الأماكن المفتوحة.. لهذا السبب

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

نصيحة الإفتاء لعلاج نسيان عدد الركعات في الصلاة.. تعرف عليها

دولة عربية تتجه لتحرير أسعار البنزين

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش الؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة

بفستان جذاب .. أنغام تبرز جمالها في أحدث حفلاتها