طريقة عمل الكبدة المقلية.. بـ 7 وصفات مختلفة

نصف كيلو كبدة شرائح





( غسل الكبدة )

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كمون

كزبرة جافة





( للتغليف )

نصف كيلو دقيق

كمون

كزبرة جافة

ملح

زيت للقلي





طريقة عمل الكبدة المقلية بالدقيق





1- لا تغسل بالماء نهائيا، ويتم غسل



2- نخلطهم جميعا ثم ننزل بهم على الكبدة فى مصفاه ثم نحضر بوله، ونضع فيها عصير الليمون والثوم المفروم والكمون والكزبرة فقط.2- نخلطهم جميعا ثم ننزل بهم على الكبدة الموجودة بالمصفاه، ونقلبها فى المحلول جيدا حتى ينزل بقايا الدم والزفرة الموجودة بها. الكبدة بالماء نهائيا، ويتم غسل





( لتتبيل الكبدة )





3- نجهز نفس مكونات الغسيل لكي تتبل الكبدة مع عصير ليمون وثوم مفروم وكمون وكزبرة جافة، ونضع عليه ملح ونتبل به الكبدة الموجودة في المصفاة





( لتغليف الكبدة )





4- نحضر طبق كبير او صينية، ونضع بها الدقيق، وعليها كمون وكزبرة جافة وملح، ونخلطهم جيدا ثم نغلف الكبدة.



5- ثم ننزل بالكبدة فى زيت غزير ساخن ولا نحركها أو نقلبها نهائيا على تطفو على سطح الزيت، ثم نقوم بقلبها على الوجه الأخر حتى تمام التسوية.



6- ثم نخرجها على طبق به مناديل مطبخ حتى تتصفى من الزيت وتقدم.





طريقة عمل الكبدة المقلية بالردة