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سريعة التحضير.. طريقة عمل الكبدة بالبصل

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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رشا عوني
يشتهي الأطفال والكبار تناول الكبدة خاصة مثل الجاهزة التي تباع على العربات في الشوارع، ويمكنك إعدادها بنفس الطريقة وبشكل امن و نظيف على صحة أسرتك، كما أن الكبدة تحتوي على نسبة عالية من الحديد مما يجعلها وجبة صحية مميزة. 

إليك خطوات عمل الكبدة بالبصل .. 

مكونات الكبدة بالبصل : 
نصف كيلو كبدة بقري 
2 ثمرة بصل مقطعة شرائح 
فلفل أخضر رومي شرائح 
شرائح فلفل ملون 
2 فص ثوم
عصير 2 ليمونة
4 ملاعق زيت 
ملح وفلفل اسود
نصف ملعقة سماق
رشة قرفة 

طريقة عمل الكبدة بالبصل
شوحي البصل في الزيت إلى أن يذبل 

ثم أضيفي الثوم للبصل

 أضيفي الفلفل الأخضر والملون

 أضيفي الكبدة للخليط 

ضعي الملح والفلفل والسماق وعصير الليمون اتركيها على النار حتى تنضج. 

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