سريعة التحضير.. طريقة عمل الكبدة بالبصل

يشتهي الأطفال والكبار تناول الكبدة خاصة مثل الجاهزة التي تباع على العربات في الشوارع، ويمكنك إعدادها بنفس الطريقة وبشكل امن و نظيف على صحة أسرتك، كما أن الكبدة تحتوي على نسبة عالية من الحديد مما يجعلها وجبة صحية مميزة.





إليك خطوات عمل الكبدة بالبصل ..