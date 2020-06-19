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تعزيز القدرة الجنسية.. 7 فوائد لتناول الكبدة الجملي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تحتوي الكبدة الجملي على كثيرٍ من المعادن والفيتامينات المفيدة للجسم، وتساعد على وقاية الجسم من التعرض لفقر الدم، كما تزيد نشاط الدورة الدموية. 


وقدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد تناول الكبدة الجملي التي تساهم في الحفاظ على صحة الشعر، حيث إن تناول الكبد كحصة أسبوعية في الغذاء تساعد على زيادة كثافة الشعر ونموه، بالإضافة إلى تغذيته بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.


فوائد الكبدة الجملي:

1- تساعد على التخلص من مرض البواسير.

2- تساعد علي تنشيط جهاز المناعة وقدرته على مواجهة الأمراض.

3- يمنع تجمع الماء في العين، حيث يزيد صحة العين ويقوي النظر.

4- يستخدم كبد الجمل في علاج مرض السكري.

5- يخلصك من البكتيريا أو الجراثيم التي تحارب الأمعاء والمعدة.

6- يساهم كبد الجمل في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي تخفيف الوزن الزائد.

7-زيادة القدرة الجنسية.

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