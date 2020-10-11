AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

داعية إسلامي يوجه نصائح للأزواج في ليلة الدخلة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 08:56 م
نصائح للأزواج
نصائح للأزواج
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
نصح الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامية، أحد أئمة وزارة الأوقاف، الأزواج في كيفية التعامل مع الزوجات في ليلة العمر.

وقال «أبو بكر» خلال لقائه ببرنامج «اسأل مع دعاء» المذاع على فضائية «النهار»: «اسمع أيها الزوج أخذتها وكانت في بيت أهلها مكرمة ومتوجة، فعليك ألا تنقصها من قدرها، فقد كانت أميرة وملكة متوجهة فلا تنزل من قيمتها».

وتابع: «ما يقوله لك البعض من أنك تدبحلها القطة أو تكسر شوكتها كلها نصائح خاطئة، عليك أن تكون لها رجلًا تكون لك امرأة، كن لها ذكرًا تكون لك أنثى، كنت لها عاشقًا تكون لك متيمة، كن لها ملكًا تكن لك أميرة، ولكن عندما لا تكن لها أي شيء لا تطلب منها أن تكون كل شيء».

وواصل: «المرأة أمانة ما خلقت للأهانة، ويجب على الزوج أن يدعو في ليلة العمر لزوجته بالبركة، لأن أعظم عمل عند الله سبحانه وتعالى أن يبنى بيتا، وفي المقابل أحب الأعمال إلى الشيطان هدم البيت».

اقرأ أيضًا:

صلاة الرجل مع زوجته ليلة الدخلة
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يُسن للرجل عند الدخول بزوجته أن يصلي بها ركعتين في ليلة الزواج، على أن تقف الزوجة خلفه.

أوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: « سأتزوج وأريد أن أصلي بزوجتي ركعتي سنة في ليلة الزواج هل أصلي جهرا أم سرًا؟»، أن الجهر بالقراءة والإسرار بها في صلاة ركعتي سُنة في ليلة الزفاف فكلاهما جائز.

وأضافت أن الأولى أن يراعي وقت الدخول، والغالب أن الدخول يكون في الليل وصلاة الليل الأولى فيها الجهر بالقراءة ، وإن كان الدخول بالنهار فيصلي ويسر بالقراءة.


المساواة بين الرجل والمرأة
المسلمون أن المرأة والرجل سواء في التكليف أمام الله، في الثواب والعقاب، وذلك لأنهم آمنوا بكلام ربهم، حيث قال تعالى: «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ» وقد أكد النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- على ذلك المعنى حيث أوصى بالنساء فقال: «استوصوا بالنساء خيرًا » وفي بيان المساواة بينهما في أصل العبودية والتكاليف الشرعية قال -صلى الله عليه وسلم-: «إن النساء شقائق الرجال».
ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يفضل الذكر على الأنثى -كما كانت عادة العرب- في التربية والعناية، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعني الذكور عليها أدخله الله الجنة».

المرأة مكافأة للرجل في الجنة
لا يقبل إنجاب الإناث إلا النفوس الراقية التي فهمت استقامة الفطرة ودين الإسلام، والعرب على الرغم من كونهم أهل حضارة إلا أنهم في هذه النقطة كانوا يرفضون إنجاب الإناث وكانوا يعتبرونها نظير شؤم وتعيش عالة عليهم، ويقول الله تعالى عن هذا في كتابه العزيز "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ".

 والمرأة خلقها الله وكرمها ورفع من شأنها وقدرها، منوها الى أن الأنثى لها مكانة كبيرة في الإسلام ولولا مكانة المرأة وعظمها لما كرم الله أهل الجنة بأن تكون المرأة هي المكافأة لهم في الجنة، الحور العين لهم.

ناقصات عقل ودين
حديث «ناقصات عقل ودين»، فالحديث يفيد معنى جمال المرأة، وقدرتها على التأثير على عقل الرجل؛ حيث قال -صلى الله عليه وسلم-: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، قالت: يا رسول الله؛ وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين».

فهمت المرأة قصد الشرع من نقصان العقل والدين، وأنه ليس إهانة للمرأة ولا إنقاص من قدر عقلها ودينها سكتت، وكيف تكون النساء أنقص في الدين من الرجال، وكانت سيدة نساء العالمين السيدة مريم بنت عمران، والسيدة فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وخديجة رضي الله عنها، والسيدة آسية كلهن يعجز أغلب الرجال أن يقتربوا من درجتهن في العبادة والدين، ولا أن ينالوا منزلتهن عند الله.

وينبغي أن يفهم ذلك النص النبوي في سياقه، وينبغي كذلك أن يفسر كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- في حدود ما فسره هو بنفسه لا نزيد ولا ننقص، فليس في هذا الحديث ذم لعقل المرأة أبدًا، ولا دينها، وإنما هو -كما أوضحنا- إقرار لما قد يطرأ على ذاكرة كثير من النساء من نسيان في نقطة واحدة هي مجال الأعمال التي غلب عليها الرجال كالتجارة والأموال، وكذلك إشارة إلى تخفيف الشرع على المرأة في أيام تنتابها متاعب صحية وتقلبات مزاجية، وكل ذلك على حد دلالها والتلطف بها ومجاملتها وتطييب خاطرها، وهو من حسن الخلق ومن علامات تهذيب الرجال معاملة النساء هذه المعاملة



AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لماذا أوصانا الرسول بالنساء.. مركز الأزهر يوضح

لماذا أكثر أهل النار من النساء ؟ الإفتاء توضح

كيف نصلي صلاة الفجر بالتفصيل ؟.. بـ22 خطوة

ترشيحاتنا

شاهد.. آيتن عامر تنشر صورة بصحبة زوجها على انستجرام

نادر الحدوث.. قرار عاجل من العاهل الأردني

مصادر: الأهلى يفقد كهربا أمام الوداد المغربي

الـ 5 أميرات الأجمل على الإطلاق.. تعرف عليهن

شيكابالا يتجاهل تصريحات أحمد فهمى.. ومذيع الزمالك يصفه بـ الكومبارس

عبدالله السعيد يهدد عرش محمود الخطيب خلال مواجهة الأهلي وبيراميدز اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة أنيسة حسونة للمرة الثالثة.. 5 طرق للوقاية من السرطان

بالأحمر الناري.. أصالة تثير الجدل برفقة أولادها الثلاثة

فستان قشر سمك.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها