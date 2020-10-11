داعية إسلامي يوجه نصائح للأزواج في ليلة الدخلة

نصح الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامية، أحد أئمة وزارة الأوقاف، الأزواج في كيفية التعامل مع الزوجات في ليلة العمر.
وقال «أبو بكر» خلال لقائه ببرنامج «اسأل مع دعاء» المذاع على فضائية «النهار»: «اسمع أيها الزوج أخذتها وكانت في بيت أهلها مكرمة ومتوجة، فعليك ألا تنقصها من قدرها، فقد كانت أميرة وملكة متوجهة فلا تنزل من قيمتها».
وتابع: «ما يقوله لك البعض من أنك تدبحلها القطة أو تكسر شوكتها كلها نصائح خاطئة، عليك أن تكون لها رجلًا تكون لك امرأة، كن لها ذكرًا تكون لك أنثى، كنت لها عاشقًا تكون لك متيمة، كن لها ملكًا تكن لك أميرة، ولكن عندما لا تكن لها أي شيء لا تطلب منها أن تكون كل شيء».
وواصل: «المرأة أمانة ما خلقت للأهانة، ويجب على الزوج أن يدعو في ليلة العمر لزوجته بالبركة، لأن أعظم عمل عند الله سبحانه وتعالى أن يبنى بيتا، وفي المقابل أحب الأعمال إلى الشيطان هدم البيت».
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