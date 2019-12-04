المرأة في الإسلام.. رمضان عبدالمعز: القرآن كرمها وأعلى قدرها





نظرت الشريعة الإسلامية للمرأة على أنها نصف المجتمع، وكلَّفتها شخصيًّا كما كلَّفت الرجل، ولم تفرض عليها أي نوع من التبعية؛ وأقرت حقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مستندة في ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّما النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ».





وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم، كرم المرأة وأعلى قدرها، موضحًا أنه لو قرأت القرآن كله لم تجد بنود بيعة الرجال للنبى محمد -صلى الله عليه وسلم-.



