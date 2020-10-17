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أخبار العالم

المكسيك.. 419 وفاة و6751 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية فجر يوم السبت، عن تسجيل 419 حالة وفاة و6751 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات في المكسيك إلى 85704 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 841661 حالة.

وأفادت الحكومة بأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم.
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