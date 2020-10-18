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اقتصاد

كيما تسجل 1.35 مليار جنيه خسارة خلال 2020/2019

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:06 م
كيما تتحول للخسارة
كيما تتحول للخسارة
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علياء فوزى
كشفت المؤشرات المالية المعدلة لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما- التابعة للقابضة الكيماوية احدى شركات قطاع الاعمال العام خلال العام المالي 2019-2020، تحولها للخسائر.


وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، إنها حققت خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له.


وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 315.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 341.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.


وحققت الشركة أرباحًا بلغت 42.915 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 17.79 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.


وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 165.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 261.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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