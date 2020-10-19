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رياضة

عرض إسباني لشراء حليمو سموحة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:49 م
محمد حليمو
محمد حليمو
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حسام الحارتي
تلقى محمد حليمو، لاعب نادي سموحة عرضًا احترافيًا من أحد أندية الدوري الإسباني للحصول على خدماته خلال الفترة القادمة.

ودخل مسئولو الفريق الإسباني في مفاوضات جادة مع مسئولي سموحة من أجل الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات القادمة.

ورحب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بانتقال لاعب الفريق عقب تقديم العرض المناسب لقيمة اللاعب من أجل الموافقة على رحيله.

وينتظر فرج عامر رأي محمد حليمو في العرض المقدم له إضافة إلى موافقة أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على رحيل اللاعب.

ومن جهة أخرى، أنهى محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، اتفاقه مع نادي سموحة من أجل الانتقال إلي صفوف الفريق السكندري بداية من الموسم المقبل.

وانتقل محمود البدري إلى نادي سموحة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج الحربي بنهاية الموسم الجاري .

ووقع محمود البدري على عقود انضمامه إلي نادي سموحة بشكل رسمي ولا يتبقي سوي إعلان الفريق السكندري عن الصفقة بعد نهاية الموسم.

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