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مدير الكلية الفنية العسكرية: افتتاح أول قسم لـ تكنولوجيا هندسة الفضاء فى مصر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:12 م
أ.ح إسماعيل محمد
أ.ح إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية
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هاجر إبراهيم
قال اللواء إسماعيل محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، إن الكلية الفنية العسكرية تقوم بتطوير خطة المناهج التعليمية الخاصة بالكلية بصفة دورية كل خمس سنوات.

وأضاف "كمال" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن تلك الخطة لإضافة جميع أنواع التكنولوجيات الحديثة والمطلوبة، بالإضافة إلى التقدم العلمي في المجال الهندسي.

وتابع أن كل ذلك يضاف بالنسبة للمناهج التعليمية للطلبة، وبالتالي يتعلم الطالب كل ما هو حديث سواء من الناحية الهندسية أو العسكرية، للتخرج كضابط مهندس يكون قادرا على التعامل مع جميع التكنولوجيات الحرجة والدقيقة الخاصة بمنظومات تسليح داخل القوات المسلحة.

وأكد أنه يتم دعم منظومة الكفاءة القتالية داخل القوات المسلحة، لافتا إلى أنه فى عام 2017 تم الاتجاه لموضوع الفضاء والأقمار الصناعية، حيث تم افتتاح أول قسم موجود فى مصر وهو تكنولوجيا هندسة الفضاء، ليكون الخريج قادرا على التعامل مع تكنولوجيات الأقمار الصناعية.

وأشار إلى أنه تمت المشاركة في تحالف عالمي وسط أكثر من 50 دولة ومعهد بحثى علمي لأنشطة الفضاء على مستوى العالم، كما أن كلية الفنية العسكرية فازت عام 2018 بأفضل عضو مشارك وفعال فى هذا المنتدى.

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