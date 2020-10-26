بمناسبة المولد النبوي.. محافظ مطروح يوزع حلوى على العاملين بالديوان العام

حرص اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح على تقديم التهنئة لجميع العاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتوزيع حلوى المولد عليهم، وسط أغاني وابتهالات دينية بهذه المناسبة العطرة، بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والعميد حاتم السبع، السكرتير المساعد، والشيخ حسن عبد البصير، مدير عام أوقاف مطروح.









وألقى مدير عام اوقاف مطروح كلمة أكد فيها على أهمية وفضل تلك المناسبة العطرة، وكيف كان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما انشد المنشد عمرو حشاد ابتهالا دينيا نال إعجاب واستحسان الحضور.





بينما هنأ محافظ مطروح خلال الاحتفالية جميع الحضور بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدًا أن رسولنا الكريم جاء رحمة للإنسانية ولترسيخ مبادئ الأخلاق والقيم والعدالة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة مع ضرورة استلهام العظة والعبرة من سيرته العطرة في حياتنا الشخصية والعامة.

وأكد محافظ مطروح الحرص على التواصل الدائم مع جميع العاملين والعمل بروح الأسرة والفريق الواحد، ما انعكس على تحقيق العديد من المشروعات التنموية لخدمة أهالي المحافظة والعمل منذ تولى مسئولية المحافظة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ومساعدتهم العيش حياة كريمة وبناء الإنسان، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من العمل وتضافر كافة الجهود لاستكمال مسيرة التنمية من أجل تحقيق المزيد لرفعة محافظتنا الواعدة وخدمة أهالي مطروح الكرام.





من ناحية اخرى بعث محافظ مطروح لبرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أكد فيها أنه يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكر المولد النبوي الشريف سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد ابناءها ليتحقق لشعب مصر العظيم بكم و معكم آماله في التقدم و الرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.





و اننا ندعم ونوازر قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافة المحـن نحو التقدم والازدهار متعكم الله بموفور الصحة و العافية و سدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام و سيادتكم و مصر بخير.



