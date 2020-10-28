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كل الوسائل والقنوات التعليمية لبث المناهج لطلاب المعاهد الأزهرية

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
كل الوسائل والقنوات
كل الوسائل والقنوات التعليمية لبث المناهج لطلاب المعاهد
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الازهرية، أنه في ضوء تقديم الخدمات الإلكترونية للطلاب واستخدام التعليم الهجين لمساعدة الطلاب في الحصول على التحصيل العلمي بالمراحل التعليمية، فإنه يتم التنبيه على جميع المعاهد الأزهرية بالنشر حتى يتمكن الطلاب بما تم اتخاذه نحو إعلامهم.

وأوضح قطاع المعاهد، أنه ينبغي التعرف على القنوات والمواقع التي تقوم ببث الحلقات التعليمية للطلاب سواء اكانت تليفزيونية أو عبر الانترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي للأزهر الشريف بقطاع المعاهد على فيس بوك.

ويقوم المركز الإعلامي التعليمي بنشر جداول بث الحلقات التعليمية من خلال اتلليفزيون المصري وكل ما يتعلق بالبرامج التعليمية والكتب الدراسية والمراجعات من خلال الراوبط التالية:

القناة الرسمية للازهر الشريف على يوتيوب من هنا

الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على فيس بوك من هنا

القناة الرسمية للمركز الإعلامي التعليمي على يوتيوب من هنا

موقع البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري من هنا

بنك المعرفة المصري من هنا

المكتبة الرقمية من هنا

منصة البث المباشر من هنا

منصة ذاكر من هنا

منصة ادمودو من هنا

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