غلق مقهى لمخالفة الإجراءات الاحترازية ورفع 495 حالة إشغال طريق بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية وتكثيف الحملات اليومية لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وإغلاق المقاهي المخالفة للقرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا و حرصا على صحة وسلامة المواطنين.





ونفذت الوحدات المحلية بمراكز دمنهور، كفر الدوار، المحمودية، حملات مكبره بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وإغلاق المقاهي المخالفة للقرارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





أسفرت الحملة عن غلق مقهي ورفع ٤٩٥ حاله إشغال مابين ثابت ومتحرك يتضمن:- كراسي مقاهي وفروشات متنوعة وحواجز خرسانة، كما تم التحفظ علي ٤٠ شيشه بالمقاهي والكافتيريات نظرا لمخالفتها بقرارات مجلس الوزراء بحظر تداولها للحد من انتشار الوباء.





وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.





يذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وأسفرت الحملة عن رفع ٤٤٢ حالة إشغال مخالفة متنوع مابين ثابت ومتحرك في العديد من الميادين الرئيسية والفرعية بمدينة دمنهور.





كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز رشيد، حوش عيسى، الدلنجات، المحمودية، كوم حمادة، شبراخيت، ابوحمص ودمنهور، حملات مكبرة لرفع الإشغالات و للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.





وأسفرت الحملة عن رفع ٥٥ حالة إشغال و إزالة ٨٨٨ طن قمامة وصيانة ١٥٩ كشاف وعامود إنارة بواقع :- ١٠٠ طن قمامة و ٥٥ حالة إشغال وصيانة ٤٠ عامود، بمركز ومدينة حوش عيسى، ورفع ١١٠ طن قمامة و ٥٠ كشاف بمركز الدلنجات.





كما تم ١٣٥ طن قمامه بمركز رشيد، ورفع ١٦٥ طن قمامة و ٣٠ كشاف بمركز المحمودية، ورفع ٢٦٦ طن قمامة بمركز ومدينة أبو حمص، ٣٩ كشاف إنارة بمركز كوم حمادة، ورفع ١١٢ طن قمامه ومخلفات بشبراخيت، ورفع ٥٢٢ طن بمركز ومدينة دمنهور.





شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات النظافة ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.





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