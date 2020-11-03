AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لحظة إطلاق النار على رجل شرطة في هجوم فيينا.. فيديو

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:04 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، فيديو، يُظهر لحظة إطلاق إرهابي، النار، على رجل أمن، في العاصمة النمساوية فيينا. 

ويظهر في الفيديو قيام المسلح بإطلاق النار على رجل شرطة في وسط الشارع بالعاصمة فيينا. 

ووصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا، بالإرهابي الشنيع. 

وقال المستشار النمساوي، إن قراره بنزول الجيش إلى الشوارع؛ جاء لحماية المواقع في العاصمة، فيما ستركز الشرطة على عمليات مكافحة الإرهاب. 

وأكد كورتز اتخاذ الشرطة النمساوية لإجراءات حاسمة ضد منفذي الاعتداء الإرهابي الشنيع على العاصمة فيينا. 

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب النمسا في مواجهة الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الداخلية النمساوي: نرجح أننا نتعامل مع عمل إرهابي في فيينا

الشرطة النمساوية تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم فيينا

بعد هجوم فيينا.. رئيس المجلس الأوروبي: عمل جبان ومتضامنون مع النمسا

لا نعرف حجم الرعب بعد.. ألمانيا تدين هجوم فيينا الإرهابي

مشاهد تظهر ملاحقة الشرطة لمنفذي هجوم فيينا.. فيديو

لحظة مطاردة الشرطة النمساوية لمنفذي هجوم فيينا.. فيديو

ترشيحاتنا

مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على جامعة كابول

غرامة 4 آلاف جنيه.. مجلس الوزراء يقرر تطبيق عقوبات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الصحة: تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

آخرهم نمبر وان.. تعرف على أسعار سيارات الفنانين باهظة الثمن.. بالصور

الزوجة الثانية ممنوعة في تونس.. هل يعترف بـ زواج درة في بلدها؟ محام يجيب

شاهد.. صور خطيرة تكشف ما يحدث عند شد السيفون دون غلق غطاء المرحاض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 100 عام.. سر زيارة المئات من الناس لقبر كلب ووضع العصي أمامه

بعد زواجها من رجل أعمال .. أجرأ 10 صور لـ درة

آخرهم نمبر وان.. تعرف على أسعار سيارات الفنانين باهظة الثمن.. بالصور