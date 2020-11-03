لحظة إطلاق النار على رجل شرطة في هجوم فيينا.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، فيديو، يُظهر لحظة إطلاق إرهابي، النار ، على رجل أمن ، في العاصمة النمساوية فيينا.





ويظهر في الفيديو قيام المسلح بإطلاق النار على رجل شرطة في وسط الشارع بالعاصمة فيينا.





ووصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، الهجوم الذي تعرضت له العاصمة فيينا، بالإرهابي الشنيع.





وقال المستشار النمساوي، إن قراره بنزول الجيش إلى الشوارع؛ جاء لحماية المواقع في العاصمة، فيما ستركز الشرطة على عمليات مكافحة الإرهاب.





وأكد كورتز اتخاذ الشرطة النمساوية لإجراءات حاسمة ضد منفذي الاعتداء الإرهابي الشنيع على العاصمة فيينا.



