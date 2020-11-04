نتائج أولية: بايدن يتقدم على ترامب في ولاية أوهايو

أظهرت المؤشرات الأولية في انتخابات الرئاسة الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في ولاية أوهايو 18 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وقد كشفت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي، فضلًا عن تقدمه في ولاية فلوريدا.





وأفادت قناة فوكس نيوز الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي اكتسح منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 3 ولايات هي: نيو هامشاير وكنتاكي وانديانا والتي أغلقت منافذ التصويت بها بعد انتهاء اليوم الانتخابي.