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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يشهد حفل تخرج الطلاب الأفارقة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:20 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
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قســـم التعليــــم
شهد  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الاحتفالية السنوية الثامنة لتخرج الطلاب الأفارقة المشاركين في برامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة والتي نظمها برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية برئاسة د.مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور ، ا.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية والسفير جوزف مجاك سفير جنوب السودان في مصر والأستاذ الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للشئون الإفريقية والأستاذ الدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس جامعة الإسكندرية للشئون الإفريقية والآسيوية .

ويهدف برنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة"، الموجه للطلاب الأفارقة الدارسين بجامعات الإسكندرية والقاهرة وعين شمس الي دعم وبناء قدرات الشباب، من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة

، وذلك بهدف تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية وفتح قنوات للتواصل بين الطلاب الأفارقة وزملائهم المصريين لتنمية مهاراتهم العلمية والمعرفية.
وشهدت الاحتفالية هذا العام تخرج أكثر من مائتي طالب إفريقي من الدراسين بجامعات جمهورية مصر العربية المختلفة ويمثلون دول السودان وجنوب السودان وأوغندا ومالاوي وجزر القمر، بالإضافة إلى أقرانهم من المصريين .

جدير بالذكر أن برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية ينظم مجموعة من البرامج الأسبوعية التي تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية في مجالات التنمية المستدامة والتوعية البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية الموجهة للشباب المصري والإفريقي، وهي: "برنامج شباب من أجل بيئة مستدامة وفهم أفضل" الموجه لطلاب المدارس (13- 18عامًا)، وبرنامج "رابطة شباب الصفوة "الموجه لطلاب الجامعة، وبرنامج "رابطة شباب الصفوة الأفارقة" الموجه إلى الطلاب الأفارقة الدراسين بالجامعات المصرية.

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