شوقي غريب يعلن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي استعدادا لمباراتي كوريا والبرازيل

كما ينتظر الجهاز الفني موقف الخماسي المنضم للمنتخب الأول بعد إعلان القائمة النهائية غدا استعدادا لمباراتي توجو.

وينضم للمعسكر الثنائي اسامة جلال ومحمد عبد المنعم لأداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بإحدى المباراتين