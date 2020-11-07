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رياضة

شوقي غريب يعلن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي استعدادا لمباراتي كوريا والبرازيل

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:55 م
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
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يسرى غازى
أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي القائمة النهائية للفريق، التي ستدخل معسكرا مغلقا في الثانية من ظهر الغد بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية يوم ١٢ نوفمبر الجاري، ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته ضمن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو.
ضمت القائمة رباعي حراس المرمى: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .

واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -أحمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

وينضم للمعسكر الثنائي اسامة جلال ومحمد عبد المنعم لأداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بإحدى المباراتين كما ينتظر الجهاز الفني موقف الخماسي المنضم للمنتخب الأول بعد إعلان القائمة النهائية غدا استعدادا لمباراتي توجو.

ويخضع المنتخب لاختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس "كورونا"، على أن يؤدي تدريبه الأول في السابعة من مساء الغد باستاد القاهرة الدولي.

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