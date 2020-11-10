بعد الهجوم عليه.. عمر كمال يوضح حقيقه تصريحاته الأخيرة "اركن شهادتك"

رد من خلاله على متابعيه الذين أبدوا استياءهم من تصريحه الأخير الذى جاء كالآتي:" أركن شهادتك على جمب لو ربنا مأذنشى واشتغلت بيها و شمر و اشتغل و حقق حلمك". نشر الفنان عمر كمال منشورا جديدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،





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وبعد الهجوم الكبير عليه من رواد السوشيال ميديا قدم توضيحا لتصريحاته:" فيه رقم محطوط للحجوزات ع الصفحة عشان الشغل والأفراح والحفلات .. من اكتر المكالمات اللى بتيجى عاوزين شغل ومفيش شغل عندكم عشان احنا محتاجين شغل .. حاجة بتحسسنى بالحزن جدا لانهم شباب ف سنى .. فا بحب بين كل فترة والتانية اكتب بوست للناس فيه تشجيع وحافز ان خلى جواك ايمان بنفسك وامل ف ربنا وان كل حاجة هاتتعدل”.





وأضاف:" انا شاب اخدت دبلوم صنايع وكملت دراسة مزيكا ف معهد موسيقى العربية .. ولما طلعت ملقتش فرصة أغنى ف الطرق العادية زى قصور الثقافة و الأوبرا وكده .. فقررت اعتمد على نفسى واشتغل كل حاجة وحرفيا شمرت واشتغلت ومشيت ف كل الطرق اللى توصلنى لهدفى".



