بعد الهجوم عليه.. عمر كمال يوضح حقيقه تصريحاته الأخيرة "اركن شهادتك"

نشر الفنان عمر كمال منشورا جديدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رد من خلاله على متابعيه الذين أبدوا استياءهم من تصريحه الأخير الذى جاء كالآتي:" أركن شهادتك على جمب لو ربنا مأذنشى واشتغلت بيها و شمر و اشتغل و حقق حلمك".
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وبعد الهجوم الكبير عليه من رواد السوشيال ميديا قدم توضيحا لتصريحاته:" فيه رقم محطوط للحجوزات ع الصفحة عشان الشغل والأفراح والحفلات .. من اكتر المكالمات اللى بتيجى عاوزين شغل ومفيش شغل عندكم عشان احنا محتاجين شغل .. حاجة بتحسسنى بالحزن جدا لانهم شباب ف سنى .. فا بحب بين كل فترة والتانية اكتب بوست للناس فيه تشجيع وحافز ان خلى جواك ايمان بنفسك وامل ف ربنا وان كل حاجة هاتتعدل”.
وأضاف:" انا شاب اخدت دبلوم صنايع وكملت دراسة مزيكا ف معهد موسيقى العربية .. ولما طلعت ملقتش فرصة أغنى ف الطرق العادية زى قصور الثقافة و الأوبرا وكده .. فقررت اعتمد على نفسى واشتغل كل حاجة وحرفيا شمرت واشتغلت ومشيت ف كل الطرق اللى توصلنى لهدفى".
واوضح :" كتبت بوست من المنطلق ده اللى هوا شيل شهادتك على جمب لو مشتغلتش بيها وانزل و شمر وهات حلمك وهدفك وحققه وحطيت صورة لتكريمات وجوايز نتيجة لنجاحى ف مجالى وطبعا قصدى ان كل واحد ف مجاله يجتهد مش يسيب شهادته ويروح يغنى أكيد .. ايه الغلط ف كده يا جماعة !".