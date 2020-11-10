AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد الهجوم عليه.. عمر كمال يوضح حقيقه تصريحاته الأخيرة "اركن شهادتك"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:45 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان عمر كمال منشورا جديدا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رد من خلاله على متابعيه الذين أبدوا استياءهم من تصريحه الأخير الذى جاء كالآتي:" أركن شهادتك على جمب لو ربنا مأذنشى واشتغلت بيها و شمر و اشتغل و حقق حلمك".

أقرأ ايضا:


وبعد الهجوم الكبير عليه من رواد السوشيال ميديا قدم توضيحا لتصريحاته:" فيه رقم محطوط للحجوزات ع الصفحة عشان الشغل والأفراح والحفلات .. من اكتر المكالمات اللى بتيجى عاوزين شغل ومفيش شغل عندكم عشان احنا محتاجين شغل .. حاجة بتحسسنى بالحزن جدا لانهم شباب ف سنى .. فا بحب بين كل فترة والتانية اكتب بوست للناس فيه تشجيع وحافز ان خلى جواك ايمان بنفسك وامل ف ربنا وان كل حاجة هاتتعدل”.

وأضاف:" انا شاب اخدت دبلوم صنايع وكملت دراسة مزيكا ف معهد موسيقى العربية .. ولما طلعت ملقتش فرصة أغنى ف الطرق العادية زى قصور الثقافة و الأوبرا وكده .. فقررت اعتمد على نفسى واشتغل كل حاجة وحرفيا شمرت  واشتغلت ومشيت ف كل الطرق اللى توصلنى لهدفى".

واوضح :" كتبت بوست من المنطلق ده اللى هوا شيل شهادتك على جمب لو مشتغلتش بيها وانزل و شمر وهات حلمك وهدفك وحققه  وحطيت صورة لتكريمات وجوايز  نتيجة لنجاحى ف مجالى وطبعا قصدى ان كل واحد ف مجاله يجتهد مش يسيب شهادته ويروح يغنى أكيد .. ايه الغلط ف كده يا جماعة !".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتساح الشارع.. عمر كمال ينشر فيديو برفقة جمهوره على أنغام لغبطيطا

سامي مغاوري يروي كواليس نادرة بينه وبين سعاد حسني.. شاهد

سر علاقته بـ أبو إسماعيل.. اعترافات شقيق رجل الأعمال الإخواني حسن مالك: أنا سبت الجماعة في 2013

عمر كمال يرد على مهاجميه: نشأت فى أسرة متدينة والدى كان إمام جامع

ترشيحاتنا

محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة ينتقل لسيراميكا كليوباترا

على حافة الإصابة بالأمراض العقلية.. الناجون من فيروس كورونا في خطر

قرار عاجل من وزير العدل الأمريكي حول اتهامات تزوير الانتخابات

صلي وقلي.. هل يجب الالتزام بعلامات الوقوف في المصحف.. الإفتاء ترد

عبدالستار صبري: حلمي طولان مشاني من الزمالك.. ومختار رفضني في الأهلي

ميدو: أحمد فتحي مكنش مركز في تصريحاته بمؤتمر تقديمه بـ بيراميدز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دبي تعلن عن تقنية نقل ركاب تفوق سرعة الصوت عبر الهايبرلوب hyperloop .. صور

أيقونة الفخامة.. هيونداي تطرح سوناتا ان لاين hyundai sonata n line موديل 2021.. صور

عشاء الرياضيين.. طريقة عمل الشوفان لتضخيم العضلات