ميدو فى مبادرة لا للتعصب: شجع فريقك وخليك مخلص ليه وأوعى تكون متعصب.. فيديو

شارك أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي الزمالك السابق، في الفيديو الذي نشرته وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة لا للتعصب، والذي شهد أيضا مشاركة خاصة لمحمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.





وظهر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي بقميص المنتخب في بداية ونهاية الفيديو، بينما تحدث أحمد حسام "ميدو" عن ضرورة التحلي بالروح الرياضية، بالرغم من أهمية مباراة نهائي دوري الأبطال، والرغبة الكبيرة التي يملكها كل فريق في تحقيق الفوز.





وقال "ميدو" فى فيديو نشرته وزارة الشباب والرياضة : "كل واحد عاوز فريقه يكسب وآخر حاجة عاوزينها إنه يكون في تعصب بيننا، حب فريقك وشجعه وموت عليه لكن بعد المباراة نحيي الفائز هي دي الكورة وحلاوتها، شجع فريقك وخليك مخلص ليه وأوعى تكون متعصب".



