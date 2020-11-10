ميدو فى مبادرة لا للتعصب: شجع فريقك وخليك مخلص ليه وأوعى تكون متعصب.. فيديو

شارك أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي الزمالك السابق، في الفيديو الذي نشرته وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة لا للتعصب، والذي شهد أيضا مشاركة خاصة لمحمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.
وظهر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي بقميص المنتخب في بداية ونهاية الفيديو، بينما تحدث أحمد حسام "ميدو" عن ضرورة التحلي بالروح الرياضية، بالرغم من أهمية مباراة نهائي دوري الأبطال، والرغبة الكبيرة التي يملكها كل فريق في تحقيق الفوز.
وقال "ميدو" فى فيديو نشرته وزارة الشباب والرياضة : "كل واحد عاوز فريقه يكسب وآخر حاجة عاوزينها إنه يكون في تعصب بيننا، حب فريقك وشجعه وموت عليه لكن بعد المباراة نحيي الفائز هي دي الكورة وحلاوتها، شجع فريقك وخليك مخلص ليه وأوعى تكون متعصب".
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة منذ أيام، إطلاق مبادرة لنبذ التعصب بين الجماهير المصرية، خاصة بعد تأهل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك إلى نهائي دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة.
وأطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبادرة نبذ التعصب الكروي بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية"، أهلا في تشجيع الجماهير على تحفيز فرقهم لكن بدون أي نوع من أنواع التعصب، مع ضرورة إعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضي الشريف وهي الركائز الأساسية للعبة كرة القدم.
وحرص وزير الرياضة على تقديم الدعوة إلى الجميع بالابتعاد عن التعصب الكروي، وأن ينصب تركيز الجماهير في تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى، خاصة مع قرب إقامة المباراة القارية التاريخية المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيكون يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري.