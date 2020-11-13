مش عارف تجيبله سندوتشين.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بعد واقعة حفظ الله

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، الإتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الخطاب الصادر من الاتحاد بشأن استدعاء رامز حفظ الله، لاعب فريق ميلوول الإنجليزي لصفوف منتخب مصر للشباب.





وعلق شوبير على الخطاب قائلًا: "صيغة الخطاب ركيكة للغاية، يعني إيه تكلفة الإقامة عليه، مش عارف تجيبله سندوتشين، كل اللاعيبة هتاكل وهو هيقعد لوحده، إيه الكلام ده".





وأضاف: "مش متصور إزاي خطاب يطلع من إتحاد الكرة بالصيغة دي، لازم يخرج تحقيق حالا في اللي حصل ده، وبعدين نرجع نزعل إنه اختار المغرب؛ طب ما تخاطبه إنت الأول بشكل محترم".



