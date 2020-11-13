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رياضة

مش عارف تجيبله سندوتشين.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بعد واقعة حفظ الله

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:58 ص
رامز حفظ الله
رامز حفظ الله
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مجدي سلامة
هاجم الإعلامي أحمد شوبير، الإتحاد المصري لكرة القدم، بسبب الخطاب الصادر من الاتحاد بشأن استدعاء رامز حفظ الله، لاعب فريق ميلوول الإنجليزي لصفوف منتخب مصر للشباب.

وعلق شوبير على الخطاب قائلًا: "صيغة الخطاب ركيكة للغاية، يعني إيه تكلفة الإقامة عليه، مش عارف تجيبله سندوتشين، كل اللاعيبة هتاكل وهو هيقعد لوحده، إيه الكلام ده".

وأضاف: "مش متصور إزاي خطاب يطلع من إتحاد الكرة بالصيغة دي، لازم يخرج تحقيق حالا في اللي حصل ده، وبعدين نرجع نزعل إنه اختار المغرب؛ طب ما تخاطبه إنت الأول بشكل محترم".

وحصل "صدى البلد" على نسخة من خطاب اتحاد اتحاد الكرة المصري الذي تسبب في ضياع الموهبة رامز حفظ الله لاعب ميلوول الإنجليزي على منتخب مصر للشباب.

وانضم رامز حفظ الله صاحب الأصول المصرية، إلى منتخب المغرب للشباب مؤخرا رغم استدعاء منتخب مصر.

وأعرب رامز حفظ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن غضبه الشديد من الطريقة المهينة التي استدعاه به اتحاد الكرة لتمثيل منتخب مصر للشباب.

وأكد اللاعب، أن والده كان يرغب في انضمامه إلى منتخب مصر ولكن حزن من طريقة معاملة اتحاد الكرة.

وجاء نص خطاب اتحاد الكرة المصري للاعب كالتالي:

من : اتحاد الكرة 

تاريخ : 4/10/2020

إلى اللاعب : رامز حفظ الله مواليد 18 سنة ونادي ميلوول: 

كجزء من إعداد المنتخب الوطني المصري تحت 19 سنة للمشاركة في تصفيات المنتخب الإفريقية للشباب في تونس تحت 20 عام من 19/11/2020 إلى 24/11/2020

نود  السماح للاعب رامز حفظ الله البالغ من العمر 18 عام بنادي ميلوول الحضور لمعسكر المنتخب المصري تحت 19 سنة في القاهرة لمدة أسبوع لتقييم فنياته ، يلاحظ أن اللاعب سوف يتحمل تكلفة تذاكر الطيران بالإضافة إلى كل المصروفات الخاصة به.

جزيل الشكر 

وليد العطار المدير التنفيذي

بينما جاء خطاب استدعاء الاتحاد المغربي كالتالي:

الجامعة المغربية لكرة القدم:

نادي : ميلوول 

الموضوع : دعوة اللاعب رامز حفظ الله 

تاريخ : 26/10/2020


نتكرم بإعلامكم أن رامز حفظ الله تم اختياره للانضمام إلى المنتخب المغربي تحت 20 سنة في المعسكر التدريبي القادم في الفترة بين 19/11/2020 و 17/11/2020 الواقعة في مدينة الرباط بالمغرب. 

في هذا الاحترام ، نحن نأمل قبول طلب التذكير للانضمام في ذلك المعسكر بداية من 9/11/2020 مزود بجواز السفر المغربي في حالة الملكية والتصريح الطبي للدخول بواسطة دكتور النادي. 

في حالة قبول الإستدعاء ، اللاعب يجب عليه آجراء تحليل pcr الخاص بفيروس كورونا المستجد قبل الإنضمام للمنتخب ب 72 ساعة كما ذكرنا قبل تاريخ الرحلة. 

شكرًا لتعاونك 

إلى اللقاء 

السكرتير العام : طارق نجم
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