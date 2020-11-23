انطلاق جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى دوائر 13 محافظة هي:"الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح" بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى، وتقلص عدد المرشحين فى تلك الجولة إلى 218 مرشحًا يتنافسون على 109 مقاعد.

انطلقت صباح اليوم الإثنين، جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر يومى 23 و24 نوفمبر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر للمصريين بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر للمقيمين بالداخل، فيما تجرى الإعادة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين بالخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمقيمين بالداخل.





تجرى الإعادة في 13 محافظة كالآتي: محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحا على 15 مقعدا، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعدا، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.





فيما خرجت محافظة البحر الأحمر من الإعادة بعد فوز المرشحين بجميع المقاعد المخصصة لها وحسمها من الجولة اللأولى.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة استعداداتها بتجهيز عدد 73 مدرسة على مستوى إداراتى العياط والبدرشين التعليمية كمقرات انتخابية استعدادا لاجراء جوله الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 والتى تقام على مدار يومى الأثنين والثلاثاء الموافقين 23و24 نوفمبر 2020 من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساء.