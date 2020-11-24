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تعليم

غدًا.. تعطيل الدراسة بجامعة كفر الشيخ مع استمرار المحاضرات أون لاين

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:44 م
كفرالشيخ
كفرالشيخ
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محمود زيدان
أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أونلاين وفقًا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وذلك بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

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يأتي هذا  نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وفقًا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس، ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوبتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يفصلنا أقل من شهر عن فصل الشتاء والذى سيبدأ يوم 21 ديسمبر القادم، لذلك نشهد التقلبات الجوية والتى تعد سمة من سمات الخريف، لافتة إلى أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس بداية من الغد الأربعاء.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى يوم الجمعة القادم، منوهًا ان يومى الأربعاء سنشهد حالة أمطار رعدية غزيرة خاصة على السواحل الشمالية ومطروح والسلوم.

وأوضحت، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،  أن الأمطار ستكون ما بين رعدية وغزيرة على محافظات الوجه البحرى، مؤكدة أن شمال الصعيد تشهد أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، مضيفة أنه بداية من الجمعة ستقل حدة الامطار على المحافظات بالوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وتابعت شاكر، أنه سيكون هناك نشاط للرياح وانخفاض فى درجات الحرارة فى فترات الليل والنهار خاصة مع غياب الشمس طوال فترات النهار، موضحة أنه يجب ارتداء الملابس الخريفية خاصة للأطفال وكبار السن.

وأشارت، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن كميات الأمطار أصبحت أكثر غزارة نتيجة التغيرات الجوية التى تشهدها العالم، موضحة أن المنصورة والاسكندرية شهدوا سقوط البرد خلال الفترة الماضية ومن المتوقع خلال اليومين القادمين أن تشهد بعض السواحل الشمالية سقوط البرد كما ستشهد البرق والرعد.

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