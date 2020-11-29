انفجار بركاني مدمر يجبر الآلاف في إندونيسيا على الهروب

تسبب نشاط بركان في إندونيسيا في إطلاق الرماد والدخان في السماء، وأجبر 2700 من السكان على الفرار من منازلهم والانتقال إلى بر الأمان.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ستار"، فإن البركان الواقع في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية بإندونيسيا بدأ ينشط اليوم الأحد 29 نوفمبر، مما تسبب في اندلاع "سحب ساخنة وحمم بركانية وغازات سامة" في المناطق المحيطة.





وقالت وكالة الحد من الكوارث في البلاد، إن الرماد والدخان يمكن رؤيته على ارتفاع يصل إلى أربعة كيلومترات في السماء.





وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة لـ"رويترز"، إن الانفجار البركاني من جبل، حيث تسبب بركان إيل ليوتولوك في حالة من الذعر بين أولئك الذين يعيشون في الجوار.





وقال شاهد العيان محمد إلهام ، 17 عاما ، إن السكان فروا وما زالوا "يبحثون عن ملاذ" والعديد منهم بحاجة إلى "المال الآن" لإخلاء الجزيرة.





ويعد هذا البركان، واحد من 130 بركانًا نشطًا في البلاد ، لكن لا يوجد سوى اثنين آخرين في إندونيسيا حاليًا في مستوى التأهب الرابع.





سينابونج في سومطرة ، الذي اندلع هذا الشهر ، هو أيضًا في مستوى التأهب الرابع إلى جانب بركان ميرابي في جزيرة جاوة.





وكان اندلع بركان جبل سينابونج في سومطرة في 29 أغسطس في الساعة 7.52 صباحًا بالتوقيت المحلي ، مما أدى إلى إطلاق رماد بركاني ساخن على ارتفاع 2000 متر في الهواء.





وأطلق أيضًا عمود رماد يبلغ ارتفاعه 1500 متر أجبر السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان على الانتقال من المنطقة.





وقال عضو فريق المراقبة أرمين سبوترا لصحيفة جاكرتا بوست: "هذه هي المرة الأولى هذا الشهر التي ينفجر فيها البركان بالقرب من الرماد البركاني".