معسكر والقيد.. تفاصيل جلسة المستشار محمد عطية مع المدير الإداري للزمالك

حرص محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك علي عقد جلسة مع أحمد زاهر المدير الإداري للفريق الأبيض.





يأتي هذا من أجل الحديث عن ترتيبات سفر الفريق إلى الإسكندرية والانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء طلائع الجيش في نصف نهائي الكأس.









وتناقش عضو اللجنة مع المدير الإداري بشأن القائمتين المحلية والأفريقية للفريق خاصة وأنه سيتم قيدهما اليوم.









وكان المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أكد أنه يطمئن الجماهير على فريق الكرة بالقلعة البيضاء موضحا أن اللجنة هدفها خدمة النادي لحين إجراء انتخابات بعد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.









وصلت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء اليوم لتسلم مهام عملها، وتضم كل من أحمد بكرى رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.





وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات الماليه الواردة بتقرير لجنة بنادي في الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما ستسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب









وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك .