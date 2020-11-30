ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

معسكر والقيد.. تفاصيل جلسة المستشار محمد عطية مع المدير الإداري للزمالك

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 01:38 م
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
حرص محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك علي عقد جلسة مع أحمد زاهر  المدير الإداري للفريق الأبيض.

يأتي هذا  من أجل الحديث عن ترتيبات سفر الفريق إلى الإسكندرية والانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء طلائع الجيش في نصف نهائي الكأس.


وتناقش عضو اللجنة مع المدير الإداري بشأن القائمتين المحلية والأفريقية للفريق خاصة وأنه سيتم قيدهما اليوم.


وكان  المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك أكد أنه يطمئن الجماهير على فريق الكرة بالقلعة البيضاء موضحا أن اللجنة هدفها خدمة النادي لحين إجراء انتخابات بعد دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.


وصلت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك  إلى مقر القلعة البيضاء اليوم لتسلم مهام عملها، وتضم كل من أحمد بكرى رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد  المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات الماليه الواردة بتقرير لجنة بنادي  في الزمالك  وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما ستسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب


وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت حل مجلس إدارة الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي برئاسة  المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك.

وعلم صدى البلد من مصدر أن المخالفات التى رصدها تقرير اللجنة التى قامت بالتفتيش على نادي الزمالك وتمتلك صفة الضبطية القضائية على النحو التالي :

1- إيداع أموال النادي في الخزينة وعدم إيداعها في حسابات النادي الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس.

2- قبول عضويات بأقل من القيمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي والاهمال في تحصيل أقساط العضويات ومنح عضويات مستثناه لفئات غير مستحقة، وفقا للقانون أو اللائحة.

3- العقارات.. الإهمال في تحصيل الإيرادات وإهدار حقوق النادي في الإيجارات ببعض المحلات وعمل عقود جديدة لنفس المستأجرين.

4- وجود عجز في الخزينة وعجز في مخزون الأدوات والملابس الرياضية في المخازن.

5- مخالفات بإدارة المشتريات كعروض أسعار وهمية وتسويات بأوراق غير سليمة ووجود عهدة وسلف مع الموظفين بمبلغ 53 مليون جنيه وعدم تسويتها.

6- إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد من الشركات للأعمال الإنشائية والتوريدات في النادي.

7- عدم خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين مما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه خصوصا الأجانب.

8- عدم خصم رسوم التسجيل من عقود اللاعبين والبالغة 1.5% من قيمة العقد وسدادها من أموال النادي.

9- عدم تحصيل ضريبة المبيعات وتوريدها للخزانة العامة للدولة.

10 - عدم سداد المستحقات الأميرية مثل التأمينات الاجتماعية وأقساط وزارة الأوقاف.

11- تحميل خزينة النادي أموال دون وجه حق لسداد رسوم تصالح في مخالفات مباني 7 ملايين جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حيثيات تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك

وزير الشباب والرياضة يبعث رسالة طمأنة لجماهير القلعة البيضاء

وزير الرياضة: مخالفات الزمالك كانت واضحة قبل نهائي القرن.. واخترنا الوقت المناسب للإعلان

بعد واقعة شيكابالا.. أشرف صبحي: مش هنسكت على التعصب

بعد رحيل أمير مرتضى.. تعيين عبد الحليم علي مديرا للكرة بالزمالك

اليوم.. الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإدارة الزمالك

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. أول تعليق من أحمد البكري المكلف برئاسة الزمالك.. إصابة رئيس أمريكا بكسور.. وزير التعليم يكشف حقيقة استبدال الامتحانات بالأبحاث

رئيس الزمالك الجديد: إعادة العضويات المشطوبة وفقًا للوائح والقوانين

بالإعدام وقطع العلاقات.. زعيم كوريا الشمالية يواجه كورونا بإجراءات مخيفة

نهضة بركان المغربي يرفض خوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي فى مصر

بعد حل مجلسه.. موقف مرتضى منصور من خوض انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة

أول رسالة من أحمد بكري رئيس لجنة إدارة الزمالك لجماهير النادي عقب حضوره اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر حقيبة ياسمين صبري وفساتين زفاف درة.. إطلالات أثارت الجدل خلال شهر نوفمبر

التحرير ده ولا أوروبا.. 30 صورة تكشف روعة الميدان بعد تطويره.. لن تصدق عينيك

بعد 35 عامًا.. مطربة شهيرة تنجح في إنقاذ فيل من مأساة كبرى.. فيديو