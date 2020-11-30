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فن

NG20

أشرف عبد الباقي: سعيد بتقديمى حفل افتتاح مهرجان القاهرة العريق

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:36 م
اشرف عبد الباقى
اشرف عبد الباقى
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أحمد إبراهيم
أعرب الفنان أشرف عبد الباقى عن سعادته بمشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42 والتى من المقرر ان تنطلق فى 2 ديسمبر المقبل. 

وقال اشرف فى تصريح لـ "صدى البلد" : سعيد بتواجدى فى مهرجان القاهرة الذى يعد احد اعرق المهرجان المصرية وتقديمى حفل الافتتاح يعتبر بالنسبة لى وسام على صدرى. 

وينطلق مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42 يوم 2 ديسمبر المقبل ويقدم حفل الافتتاح الفنان أشرف عبد الباقى من خلال محاكاة عن جائحة كورونا. 

كما يشارك فى تقديم حفل الافتتاح المخرج يسرى نصر الله من خلال تقديمه لمئوية فيللينى بينما تشارك الاعلامية مها الصغير فى حفل الافتتاح كمذيعة للحفل. 

وكان أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الدولي للدورة المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

إيفان إيكتش
مخرج صربي فازت أفلامه بالعديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية، ومنها جائزة لجنة التحكيم الخاصة في برنامج شرق الغرب بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي، عن فيلمه الروائي الطويل الأول "البرابرة" عام 2014، كما عرض فيلمه "واحة" للمرة الأولى في الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا.

محمد فراج
ممثل مصري بدأ حياته المهنية كممثل في مسرح الجامعة عام 2000، خلال مسيرته حصل على العديد من الجوائز، منها؛ جائزة أفضل ممثل من المهرجان القومي للسينما عن دوره في فيلم "قط وفار"، كما منحته جمعية نقاد السينما المصريين جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الممر".

علا الشيخ : 
ناقدة سينمائية  فلسطينية/أردنية ، ومبرمجة أفلام لعدد من المهرجانات السينمائية، كما شاركت كعضو لجنة تحكيم  في عدة مهرجانات سينمائية، وعضو لجنة اختيار الفيلم الفلسطيني للتنافس على الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي.

كان القاهرة السينمائي أعلن عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية للمهرجان وجاءت كالتالي : 

رئيس اللجنة هو المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. عُرضت أفلامه في أغلب المهرجانات الكبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومن أبرزها "الفُلك الروسي – "The Russian Ark الذي شارك في مسابقة مهرجان كان عام 2002، وحصل على جائزة Visions من مهرجان تورنتو، كما حصل فيلمه "فاوست"Faust-   على الأسد الذهبي لمهرجان فينيسيا عام 2011.

الأعضاء :
كريم إينوز، مخرج وكاتب وفنان بصري برازيلي فازت أفلامه بالعديد من الجوائز في جميع أنحاء العالم، ومنها جائزة قسم "نظرة ما" في مهرجان كان السينمائي عام 2019 عن فيلمه "الحياة الخفية ليورديس جوسماو- "The Invisible Life Of Euridice Gusmao"، وبالإضافة إلى تدريسه للسيناريو، هو أيضا عضو أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

- برهان قرباني، مخرج ألماني، حازت أفلامه القصيرة على العديد من الجوائز الدولية، كما شاركت أفلامه الطويلة في المهرجانات الكبرى ومنها برلين، الذي شهدت المسابقة الرسمية للدورة الأخيرة مشاركة فيلمه "برلين ألكسندربلاتز".

- جابي خوري، منتج سينمائي مصري، والرئيس التنفيذي لشركة أفلام مصر العالمية، التي أسسها المخرج المصري الراحل يوسف شاهين عام 1972 أنتج مجموعة واسعة من الأفلام الروائية والوثائقية والمسلسلات التلفزيونية التي نالت استحسان النقاد والجمهور.

- لبلبة، ممثلة مصرية، بدأت العمل في مجال السينما منذ كان عمرها 5 سنوات، وخلال مسيرتها قدمت بطولة 85 فيلمًا، وحصلت على العديد من الجوائز كأحسن ممثلة.

- نايان جونزاليز نورفيند، كاتبة وممثلة مكسيكية، تعرف عائلتها بالإخلاص لمجالي التمثيل والغناء. فازت بجائزة أحسن ممثلة في عدد من المهرجانات الدولية، وحديثًا، شاركت في أحدث أفلام المخرج ميشيل فرانكو "ترتيب جديد" الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الكبرى في الدورة الأخيرة لمهرجان فينيسيا، ويعرض بالدورة الجديدة لمهرجان القاهرة.

- المخرجة الفلسطينية نجوى نجار، التي كتبت وأخرجت وأنتجت أكثر من 12 فيلما حازت معظمها على الجوائز والاستحسان النقدي، وكانت عروضها الأولى في مهرجانات القاهرة، وبرلين، وكان، ولوكارنو، وصندانس، وفي عام 2020 تمت دعوتها لعضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة. 
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