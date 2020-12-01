أحمد سمير يتصدر تويتر بعد إحرازه ثاني أهدافه في شباك الزمالك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #احمد_سمير بعد احرازة هدفين التقدم لفريقه طلائع الجيش في شباك نادي الزمالك في مباراة الكأس.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏أحمد سمير ضد الزمالك بيتحول لكريستيانو رونالدو ضد أتليتكو مدريد" و "‏أحمد سمير لاعب الجيش خامة محترمة جدا وصغير فى السن".





وقال أخرون "‏هو احمد سمير ده مابيجبش اجوال الا في الزمالك" و "‏احمد سمير بيفكرنى باحمد ياسر ريان فى ماتش الجونة و الزمالك ها هنجيبه الأهلى امتى ؟ ".









وأحرز أحمد سمير ، لاعب طلائع الجيش، الهدف الثاني في شباك الزمالك ضمن اللقاء الذي يجمعهما الآن في إطار منافسات دور النصف النهائي من كأس مصر.





وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "96" من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء.





وذهب الفريقان إلي الوقت الإضافي من المباراة قبل اللجوء إلي ركلات الترجيح في حالات استمرار التعادل الإيجابي "1-1".





وشهدت الشوط الأول ضغطا هجوما شرسا من لاعبى الجيش على مرمى الزمالك ولكن تصدى لاعبوه لكل الهجمات .





وتمكن لاعبو الزمالك من السيطرة على المباراة من جديد وشن الهجمات على مرمي شباك طلائع الجيش حيث تمكن مصطفى محمد من تسديد سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس محمد بسام ببراعة.









وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي الزمالك وطلائع الجيش بهدف لكل منهما في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن مافسات دور نصف نهائي كأس مصر .





بدأت المباراة بضعط هجومى شرس ينفذه لاعبو الجيش على مرمى الزمالك الذى تصدى لاعبوه لكل الهجمات .





وفي الدقيقة "10"،أحرز محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الأول في شباك طلائع الجيش من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يلغي حكم المباراة هدف تقدم القلعة البيضاء عقب الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل .

وعاد لاعبو نادي الزمالك من فرض السيطرة على أحداث المباراة من أجل إحراز الهدف الأول قبل أن يتمكن لاعبي طلائع الجيش من الحفاظ على شباكهم .

وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.













وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" من خلال من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها في أقصى الزاوية اليسرىلتسكن الشباك حرس الحدود.







