محافظ دمياط: 1.8 مليون جنيه مبيعات معرض الأثاث الدمياطى بالمنيا

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تحقيق معرض الأثاث الدمياطى ومستلزمات الأسر المنتجة " ديارنا" المقام بمحافظة المنيا الذى جاء تحت عنوان "THE EGYPTIAN BRAND"، حجم مبيعات لمنتجات الأثاث المعروضة من قبل عارضين من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية والجمعيات التعاونية الإنتاجية لصناعة الأثاث بقيمة ١٨١٥٣٠٠ جنيه وذلك خلال عشرة أيام من افتتاحه .





هذا وقد أكدت المحافظ أن المعرض قد شهد إقبالا كبيرا من الزائرين الذين أشادوا بجودة المنتجات من الأثاث الدمياطى الشهير، لافتة إلى أن المعرض جاء بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لفتح آفاق تسويقية جديدة أمام الصناع.





كما أشارت مجددا إلى أنه تم مد فترة المعرض من أسبوعين إلى شهر وذلك تلبية لمطالب العارضين.





وكان قد تم افتتاحه بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، يرافقها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معرض الأثاث الدمياطي والأسر المنتجة، وسيكون في استقبالهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمقر المعرض باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل.





كانت قد اعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، برئاسة حسام عبد الغفار وكيل الوزارة، إقامة معرض للأثاث الدمياطى بمحافظة المنيا تحت إشراف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبرعاية الدكتورة نفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي.





ويشارك فى المعرض صناع مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية والجمعية التعاونية الإنتاجية للأثاث بدمياط على أن يتم تحديد مواعيد الحجز اعتبارا من 18: 29 أكتوبر الجارى والافتتاح فى 19 نوفمبر ويستمر لمدة شهر.





يأتى ذلك فى إطار خطة محافظة دمياط لفتح منافذ تسويقية جديدة لصناع الأثاث بدمياط لتسويق المنتح الدمياطى.





ويشهد المعرض إقبالا كبيرا من الجمهور من أبناء محافظة المنيا والمحافظات المجاورة لشراء المنتج الدمياطى.





اقرأ أيضا: