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تعليم

مصطفى الفقي: مصر مستهدفة والمتآمرون يريدون إحباط كافة محاولات التنمية

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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قســـم التعليــــم - عدسة عمر خالد
قال الدكتور  الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي خلال ندوة تثقيفية بجامعة حلوان تحت عنوان "ماذا يدور حولنا"، أقيمت داخل مسرح مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، أن مصر مستهدفة والمتآمرون يريدون إحباط كافة محاولات التنمية فيها.

وأضاف الفقي: أن العمليات الإرهابية التى تتم مع كل إنجاز لمصر هدفها التشويه والتشويش على الإنجازات المصرية المتلاحقة.

وأوضح الدكتور مصطفى الفقي أن أكبر 3 محطات فضائية في العالم( الجزيره- BBC-CNN)  تعمل ضد مصلحة مصر وتتفنن فى الأكاذيب.

وأشار الفقي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  نجح فى عرض قضية سد النهضة وتحويلها إلى المجتمع الدولي ، حتى يكون  العالم أجمع شاهد على ما تفعله إثيوبيا، مؤكدا أنه معروفا عن إثيبوبيا أنها تخالف الوعود وتغير الآراء فى اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن علاقات مصر مع الدول الأفريقية قوية ومزدهرة وأن السيسي زار دول أفريقيا كثيرا لتقوية العلاقات معها وزار أديس أبابا حولى ثلاث مرات.

وتمت إقامة الندوة بحضور كل من الدكتور مصطفى الفقي والدكتور  ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة والدكتور اشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة والدكتور منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتور محمد عبد العميد النشار وزير التعليم الأسبق ورئيس جامعة حلوان الأسبق ولفيف من عمداء الكليات والاساتذة . 

وتمت اقامة الندوة داخل مجمع الفنون و الثقافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية من انتشار الموجة الثانية من كورونا حيث التزم جميع الحضور بارتداء الكمامات وحمل المطهرات والكحولات كما أنه تم المحافظة على المسافة اللازم بين المقاعد والحضور ، حفاظا على صحة الحضور . 

ويعد الدكتور مصطفى الفقي من أهم الدبلومسين المرموقين وصاحب تاريخ كبير في العمل الدبلوماسي و خبرة واسعة في المجالات السياسية والثقافية اكتسبها من حياة مهنية زاخرة على الساحة الدولية .

وتولى الدكتور مصطفى الفقي منصب مدير مكتبة الإسكندرية و من قبل ذلك منصب سفير مصر في النمسا وممثلها الدائم بالمنظمات الدولية في فيينا؛ وسفير غير مقيم في جمهوريات سلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا؛ ومستشار لمصر في نيودلهي؛ ونائب قنصل والسكرتير الدبلوماسي بالقنصلية العامة والسفارة المصرية في لندن . كذلك عمل مساعدًا أول لوزير الخارجية المصرية لشئون العرب والشرق الأوسط، وكان مندوبًا دائمًا لمصر في جامعة الدول العربية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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