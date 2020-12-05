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عيار 21 يسجل 803 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 5-12-2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:28 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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ياسمين القصاص
استعرضت برنامج 8 الصبح،المذاع على فضائية دى أم سى، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 5-12-2020 .

وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر، بعد أن شهدت تراجعا خلال الأسبوع الماضي.

عيار 18: 688 جنيها للجرام 
عيار 21: 803 جنيها 
عيار 24: 917 جنيها

وتختلف  أسعار الذهب في مصر بحسب المصنعية، حيث تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح ما بين 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

على جانب آخر، قال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.

وأضاف واصف فى تصريحات له، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية ككل وهناك بطء ولذلك أثرت على أسعار الذهب.
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