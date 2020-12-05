اجتماع بين الأمين العام لمجلس التعاون وزيري خارجية عمان والأردن

اجتمع الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، اليوم السبت في مقر إقامته في المنامة، وذلك على هامش مشاركة الأمين العام في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، المنعقد في مملكة البحرين.





وتم خلال الاجتماع تناول مسيرة مجلس التعاون والجهود المبذولة من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون وفق توجيهات قادة دول مجلس التعاون.





كما التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم السبت مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش مشاركة معاليه في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة، المنعقد في مملكة البحرين.





وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، كما تم بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.





وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف قد رحب في وقت سابق بالبيان الصادر من وزير خارجية دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والمتعلق بتعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وصولا إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه الدول من تضامن دائم وتحقيق ما فيه من خير لشعوبها.





وأكد الأمين العام بأن هذا البيان يعكس قوة المجلس وتماسكه وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة قادة دول المجلس والتي كانت دائما المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة المجلس والذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدولة والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه .





وشدّد الدكتور نايف الحجرف بأن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذا البيان، ليتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال و طموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط و متراص يعمل لخدمة دوله و شعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والازدهار .





مستذكرا بالتقدير والعرفان في هذه المناسبة الجهود الصادقة والمخلصة والتي قادها ومنذ اليوم الأول الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، و استكملها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دوله الكويت والتي نشهد ثمارها من خلال البيان الصادر.





كما شكر الجهود الداعمة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والأصدقاء الذين دعموا مساعي الوساطة وآمنوا بوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوته ودوره المحوري إقليميا ودوليا في تعزيز الأمن والسلم ودعم جهود التنمية.





ورفع الأمين العام لمجلس التعاون الشكر والتقدير والتهنئة قادة دول المجلس في هذا اليوم المبارك وإلى أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذين يشهدون بداية مرحلة جديدة من مسيرتنا المباركة يقودها قادة دول المجلس بعون الله وتوفيقه لتحقيق الخير والنماء والأمن والازدهار للمجلس ودولة وأبنائه.





ووجه الدكتور نايف الحجرف رسالة إلى أبناء الخليج ووسائل الإعلام بالنظر بإيجابية إلى المستقبل والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الخلافات أو تأجيجها، مع ضرورة التركيز على كل ما من شأنه تعزيز ودعم التضامن في مسيرة المجلس و تقوية بنيانه لمواجهة التحديات .





وختم الأمين العام حديثه بالدعاء إلى الله أن يحفظ مجلس التعاون ويحفظ قادته وشعوبه من كل شر ومكروه ليستمر في أداء مهامه في تعزيز التضامن الخليجي والعربي، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم .