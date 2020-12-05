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رياضة

بايرن ميونخ يتعادل مع لايبزيج 3-3 في الدوري الألماني

السبت 05/ديسمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل فريق بايرن ميونخ مع نظيره لايبزيج بثلاثة أهداف لكل منهما، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الألماني" بوندسليجا".

افتتح نكونكو التسجيل لـ لايبزيج في الدقيقة التاسعة عشر، قبل أن يعادل موسيالا النتيجة للفريق البافاري في الدقيقة 30.

وأحرز توماس مولر الهدف الثاني لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 34، لكن كليفيرت عادل النتيجة للايبزيج في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وأحرز فورسبيرج الهدف الثالث لـ لايبزيج في الدقيقة 48، قبل أن يعادل توماس مولر النتيجة لـ بايرن في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 23 في المركز الأول، ورصيد لايبزيج للنقطة 21 في المركز الثاني.
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