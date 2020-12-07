الضرائب: باق 7 أيام على انتهاء مهلة التجاوز عن مقابل التأخير في السداد

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه باقي 7 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 70% ، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.





حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم( 173 ) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة .



