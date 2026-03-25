طه جبريل
فن وثقافة

استمرار عرض فيلم Scream 7 في السينمات المصرية للإسبوع الثاني

يدخل فيلم Scream 7 غدا الأسبوع الثاني له في دور العرض المصرية، عن واحدة من أكثر سلاسل الرعب المحبوبة، ويقدم الفصل الأحدث من سلسلة الأفلام الأسطورية الشخصيات المفضلة لدى المعجبين، إلى جانب تقديم جيل جديد من المشتبه بهم والضحايا في قصة مليئة بالتشويق، حيث يكون الجميع موضع اتهام.

منذ العرض الأول لفيلم SCREAM الأصلي عام 1996، أحدثت السلسلة ثورة في هذا النوع من الأفلام بفضل مزيجها الفريد بين الغموض والفكاهة والسرد القصصي الذي يعي ذاته. وعلى مدار ما يقرب من ثلاثة عقود وستة أفلام سابقة، حققت السلسلة إيرادات تجاوزت 900 مليون دولار عالمياً، مما رسخ مكانة "غوست فيس" (Ghostface) كأحد أبرز رموز الرعب في تاريخ السينما.

الفيلم من إخراج مبتكر السلسلة كيفن ويليامسون، الذي كتب الفيلم الأصلي عام 1996، ويمثل هذا الجزء المرة الأولى التي يجلس فيها خلف الكاميرا لإخراج السلسلة التي صنعها. ويشتهر ويليامسون بصياغة ملامح الرعب الحديث عبر أفلام مثل I Know What You Did Last Summer و The Faculty، بالإضافة إلى ابتكاره مسلسلات تلفزيونية ناجحة مثل Dawson’s Creek و The Following، والمشاركة في تطوير المسلسل العالمي الشهير The Vampire Diaries.

في فيلم Scream 7، يظهر قاتل جديد بقناع "غوست فيس" في البلدة الهادئة التي استقرت فيها الناجية "سيدني بريسكوت" لتبدأ حياة جديدة. وعندما يبدأ القاتل في استهداف ابنتها، تضطر سيدني لمواجهة صدمات ماضيها ومجابهة القاتل المقنع مرة أخرى لحماية عائلتها ووضع حد لسفك الدماء.

تشهد السلسلة عودة نيف كامبل في دور "سيدني بريسكوت"، وهو الدور الذي انطلقت منه نحو النجومية العالمية. وتشاركها النجمة الصاعدة إيزابيل ماي في دور "تاتوم إيفانز"، ابنة سيدني. كما تعود الشخصيات المحبوبة مع كورتني كوكس التي تؤدي دور الصحفية "غيل ويذرز"؛ وتُعرف كوكس عالمياً بدورها الأيقوني في مسلسل الكوميديا الشهير FRIENDS ومسلسل Cougar Town، بالإضافة إلى حضورها المستمر في سلسلة SCREAM.

كما يعود ديفيد أركيت في دور "ديوي رايلي"، مستمراً في تقديم الشخصية التي لعبها منذ الفيلم الأول. وتضم المجموعة أيضاً جاسمين سافوي براون ومايسون غودينغ، اللذين يعودان في دوري "ميندي" و"تشاد ميكس مارتن" بعد ظهورهما في الجزأين الخامس والسادس.

﻿

ويقدم الفيلم عدة شخصيات جديدة، تضم مجموعة من النجوم من بينهم ماكينا غريس المعروفة بأدوارها المتميزة في أفلام Gifted و I, Tonya و Captain Marvel، وترشحها لجائزة الإيمي عن دورها في The Handmaid’s Tale إلى جانب آنا كامب، وآسا جيرمان، وسيليست أوكونور، وجويل ماكهيل، وجيمي تاترو.

