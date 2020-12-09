المشرف على الكرة بالمقاولون العرب: متفائل بالصفقات الجديدة

أعرب المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، عن سعادته بالصفقات الجديدة المنضمة حديثًا لفريق المقاولون العرب خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقات الجديدة والذي إنعقد داخل مقر النادي.





وقدم نادي المقاولون العرب، اليوم الأربعاء، صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي.





وحضر المهندس محسن صلاح رئيس النادي و المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو و عماد النحاس المدير الفني للفريق مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة.





وحرص مسئولي المقاولون علي التقاط الصور مع صفقات الفريق الجديدة وسط إجراءات إحترازية مشددة.





وتعاقد المقاولون مع التونسيان، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، وأحمد داودا، أحمد عبد العزيز، أحمد مجدى، باسم على، أحمد شكرى، خالد الحسينى،أحمد كابوريا و محمد حمدى زكى.





ويستعد المقاولون لمواجهة نظيره الزمالك في إفتتاح بطولة الدوري الممتاز يوم 12 ديسمبر الجاري.





وكان فريق المقاولون العرب حقق فوزا تاريخيا على ضيفه أرتا سولار بطل جيبوتي، بنتيجة 9-1 مساء الجمعة الماضية، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، في جولة الإياب للدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الإفريقية ليحجز موعدا لمواجهة النجم الساحلي في دور ال 32 للبطولة.





ونجح المقاولون في حصد أكبر فوز في تاريخه بالبطولات القارية، بعد أن كسر رقمه بالتغلب على هورسيد الصومالي بنتيجة 7-0 في كأس الكؤوس الأفريقية عام 1984.





كما حقق المقاولون أكبر فوز مصري بالكونفدرالية، بعد أن كسر رقم حرس الحدود الذي فاز بنتيجة 8-1 على جبروني يونايتد بطل بتسوانا عام 2010.



