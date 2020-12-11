السعودية تحقن دماء الشعب اليمني.. التعاون الإسلامي تشيد بجهود تنفيذ اتفاق الرياض

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية؛ لاستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، والتوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ 24 وزيرًا، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي، ومختلف المكونات السياسية اليمنية.





وأكّد أن منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالإعلان عن استيفاء الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشقين العسكري والأمني، والتأكيد على إعلان الحكومة المشكّلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري، وفي غضون أسبوع.





وأشار "العثيمين"؛ إلى أن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس القمة الإسلامية، وبقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حرصت من خلال إقناع طرفَي "اتفاق الرياض" بأهمية سرعة التنفيذ، على حقن دماء الشعب اليمني ومساعدته على إنهاء الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.





وكانت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أعلنت عن تأكيده استمرار دعم الوحدات الأمنية وقوات مكافحة ‎الإرهاب لحفظ الأمن والاستقرار وسيتم الإعلان عن الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.





وذكرت قوات التحالف في بيان اليوم: "التحالف يعلن استيفاء الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني وتولي قوات التحالف الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكريه في أبين وإعادة انتشارها للجبهات وتولي قوات التحالف الإشراف على إخراج القوات العسكرية من عدن إلى خارجها





وأشارت قوات التحالف الي استيفاء كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع ‎اتفاق الرياض اعتبارًا من اليوم وتوافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرًا من ضمنهم وزراء الانتقالي.





وبدأت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عملية الإشراف الميداني على تنفيذ الشق العسكري لآلية تسريع اتفاق الرياض عبر فصل القوات العسكرية في محافظة أبين (جنوب البلاد)، إلى جانب إخراج القوات الموجودة في عدن إلى خارجها.





كما تقضي التطورات بتشكيل حكومة جديدة، قوامها 24 وزيرًا من مختلف المكونات اليمنية، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال أسبوع. ولقيت هذه المستجدات ترحيبًا يمنيًا وخليجيًا وسعوديًا.





وبدوره ذكر معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني المكلف إن ما حدث يطوي مرحلة تركت أثرًا سيئًا على الوضع العام للدولة.





كما قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إن المجلس يثمن عاليًا جهود التحالف لمجابهة تهديدات ميليشيات الحوثي.



