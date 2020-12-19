أنغام تحيي حفلًا بالشارقة 31 ديسمبر بمصاحبة المايسترو هانى فرحات

تحيى المطربه أنغام حفلًا كبيرًا بالشارقة يوم 31 ديسمبر بمسرح مدرج خورفكان بمصاحبه المايسترو العالمى هانى فرحات.





وتغنى أنغام بالحفل لأول مره على المسرح أغانى ألبوم مزح بعد نجاحه الكبير ومنهم مزح غريب ألف أسف لاتستغرب لايقين أدور أسمك حبيبى أنانى لاتهجى قلب معى أكتب لك تعهد عمرى معاك ياريتك فاهمنى حاله خاصه جدا حته ناقصه ولادبلت مطمنه هدنه بتوصفنى بتكسفنى بعتلى نظره بقول نسياك أساميك الكتيره بخاف أفرح سيدى وصالك أتمنى له الخير بين البينين.





يصاحب أنغام بالحفل راندا رياض مديره أعمالها كما يصاحبها بالحفل الفنان الأماراتى الكبير حسين الجسمى.



