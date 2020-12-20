أشرف بن شرقي في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

شارك المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".









وظهر أشرف بن شرقي خلال الصورة وهو داخل سيارته بإطلالة كاجوال، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.









من ناحية أخرى ركّز البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في بداية مران اليوم على زيادة التدريبات البدنية .









يأتي هذا من أجل رفع الحمل البدني للاعبين لزيادة معدلات لياقتهم.









وأشرف كوستا المدرب العام وباتشيكو ، على المران المقام بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بشكل مستمر لمتابعة حالة اللاعبين.









ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الغزالة التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.











