13 واقعة.. ضبط نصاب عرض أجهزة بلاي ستيشن بأسعار مغرية على موقع للتسوق الإلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"؛ لارتكابه وقائع نصب واحتيال على المواطنين؛ عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى، عن طريق عرض "أجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن– هواتف محمولة" للبيع بأسعار مميزة، وقيامه بالتواصل مع عملائه مستخدمًا عددًا من خطوط الهواتف المحمولة عبر تطبيق "واتس آب"، والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة يقومون بتحويلها على تلك الخطوط عن طريق الهاتف المحمول، وعدم موافاتهم بإتمام ما تم الإتفاق عليه، وتبين ارتكابه 13 واقعة بذات الأسلوب.





وضبط بحوزة المتهم، عدد من الهواتف المحمولة تحوى آثار ودلائل لارتكابه تلك الوقائع، وعدد من شرائح الهاتف المحمول بعضها يستخدم فى نشاطه الإجرامى والبعض الآخر "مسجلين ببيانات مغايرة للمستخدم الفعلى"، و3 كارت فيزا، وعدد من الطلقات النارية.



