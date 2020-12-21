لمواجهة الزيادة السكانية .. وزير التضامن: دعم الأسرة سيقتصر على طفلين فقط

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الزيادة السكانية ستؤثر على الدعم بالإضافة إلى الموازنة العامة والإقتصاد المصري ككل.





وتابعت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:""دعم الأسر الجديدة سيكون بحد أقصى طفلين فى الأسرة الواحدة، على أن تتحمل الأسرة أعباء الطفل الثالث".





ونوهت إلى أن الأسرة التى ستلتزم بإنجاب طفلين فقط، ستحصل على مزايا إيجابية سواء فى المدارس أو عبر بطاقات التموين من دعم كتحفيز لها، مردفة: "ما يحدث حاليا هو ترشيد للدعم، وما نفعله من إجراءات نغطى به احتياجات الأسر الأخرى".





ولفتت إلى أن الزيادة السكانية قضية وطن، وسيكون هناك جانب تشريعى لتجريم الزواج المبكر ومعاقبة الأسرة التى تمنع أطفالها من التعليم والأخرى التى تُقحم أطفالها فى سوق العمل فى سن مبكر".





وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق ترشيد الدعم بعد إعلان رئيس الوزراء الشهر المقبل عن هذا الأمر، ولكن تم تطبيقه بالفعل داخل برنامج "تكافل وكرامة"، بحيث يكون الدعم بحد أقصى طفلين للأسرة، مبينه: "نحن بصدد تطبيق هذا الأمر على بطاقات التموين بعدد طفلين للأسرة أيضا، للأسر الجديدة التى تلتحق بالبطاقات".