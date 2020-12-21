ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لمواجهة الزيادة السكانية .. وزير التضامن: دعم الأسرة سيقتصر على طفلين فقط

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:31 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
Advertisements
حمزة شعيب
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الزيادة السكانية ستؤثر على الدعم بالإضافة إلى الموازنة العامة والإقتصاد المصري ككل.

وتابعت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة  "الأولي المصرية"،:""دعم الأسر الجديدة سيكون بحد أقصى طفلين فى الأسرة الواحدة، على أن تتحمل الأسرة أعباء الطفل الثالث".

ونوهت إلى أن الأسرة التى ستلتزم بإنجاب طفلين فقط، ستحصل على مزايا إيجابية سواء فى المدارس أو عبر بطاقات التموين من دعم كتحفيز لها، مردفة: "ما يحدث حاليا هو ترشيد للدعم، وما نفعله من إجراءات نغطى به احتياجات الأسر الأخرى".

ولفتت إلى أن الزيادة السكانية قضية وطن، وسيكون هناك جانب تشريعى لتجريم الزواج المبكر ومعاقبة الأسرة التى تمنع أطفالها من التعليم والأخرى التى تُقحم أطفالها فى سوق العمل فى سن مبكر".

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق ترشيد الدعم بعد إعلان رئيس الوزراء الشهر المقبل عن هذا الأمر، ولكن تم تطبيقه بالفعل داخل برنامج "تكافل وكرامة"، بحيث يكون الدعم بحد أقصى طفلين للأسرة، مبينه: "نحن بصدد تطبيق هذا الأمر على بطاقات التموين بعدد طفلين للأسرة أيضا، للأسر الجديدة التى تلتحق بالبطاقات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ 473 تريلا.. مصر تسجل رقما قياسيا في موسوعة جينيس بأكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية

لميس سلامة: تحيا مصر يدعم الأسر الأولى بالرعاية بمليار جنيه بالتعاون مع التضامن.. فيديو

لميس سلامة: تحيا مصر يدخل موسوعة جينيس للمرة الثانية خلال أيام.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على حكام مباراة الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

العروس المتهمة بالجمع بين رجلين: جوزي كان بيعاملني وحش وعرفت التاني من الفيس

خسائر كبيرة.. نائب يحذر من تعليق الرحلات إلى بريطانيا بسبب كورونا

إيقاظ السرطان.. أخطر أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا تهدد بانقراض العالم

قال ماما وعطشان بس.. تفاصيل إنقاذ طفل من سيدة استخدمته في التسول ..فيديو

بنات محمد صلاح يخطفن قلوب متابعيه على إنستجرام.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 7 سنوات فقط.. أقوى طفلة في التاريخ لـ رفع الأثقال | فيديو

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها