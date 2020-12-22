بسبب طلعت يوسف.. تأخر موعد مران الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تأخير موعد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي والذي كان مقررا له في الثالثة عصر اليوم استعدادًا لمواجهة البنك الاهلي الجمعة في الدوري.

وينتظر اللاعبون بملابس المران وصول طلعت يوسف المدير الفني الجديد لبدء المران.

قرر مجلس ادارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان المشرف العام علي الكرة، منذ قليل، تكليف الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الاول والكابتن محمد وهبة مدربا عاما والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمي والدكتور احمد عبد اللطيف مخطط احمال.









جاء هذا بعد اجتماع المهندس ابراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف، والذي تم الاتفاق فيه علي العديد من النقاط وآلية العمل بالمرحلة المقبلة وكيفية عودة الاسماعيلي لمكانه الطبيعي منافسا على جميع البطولات .



