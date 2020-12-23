محافظ الشرقية يفتتح المعرض الدائم لتوجيه التربية الفنية والمجال الصناعي

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المعرض الدائم لتوجيه التربية الفنية والمجال الصناعي وتكنولوجيا المعلومات والمقام بمدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية والذي يضم الأعمال الفنية لمختلف الإدارات التعليمية وذلك بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعدد من موجهي ومعلمي التربية الفنية بالتربية والتعليم.

بدأت مراسم الافتتاح بعزف السلام الجمهوري وتقديم عدد من الأغاني الوطنية لطلاب قسم التربية الموسيقية والتي نالت استحسان واعجاب الحضور .

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وتفقد محافظ الشرقية ومرافقوه اقسام معرض التربية الفنية والتي شملت (اشغال فنية - منحوتات – مشغولات من الخزف والمعدن - ورق البردي - نتائج العام الميلادي الجديد مزخرفه بأشكال فنية مختلفة - الجداريات والتي تعبر عن الحياة داخل الريف الشرقاوي الأصيل وتحكي بطولات أبناء الشرقية

كما حرص المحافظ علي تفقد معرض الوسائل التعليمية والذي يضم العينات، والنماذج، والصور، والرسومات، والمجسمات التي تساعد الطلاب علي فهم المعلومات و تغرس في نفوسهم حب التعلم والعمل، وزيادة شغفهم للدراسة، والإطلاع، وتحسين عملية التدريس.

قرر محافظ الشرقية دعم أنشطة المعرض الدائم لتوجيه التربية الفنية والمجال الصناعي وتكنولوجيا المعلومات بمبلغ 50 ألف جنيه لما لمسه من جودة الأعمال الفنية والمعروضات والتي تمثل نتاجًا للعمل المشترك بين معلمي التربية الفنية والطلاب والتوجيه الفني , مؤكدًا استعداده الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتنمية مواهب الطلاب وإستغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم وعلي المجتمع بالنفع والفائدة.

قدم محافظ الشرقية الشكر للتوجيه العام لأقسام التربية الفنية والمجال الصناعي والوسائل التعليمية علي الجهد المبذول لتنمية مواهب وقدرات التلاميذ ممن لديهم ملكه الإبداع في الفنون المختلفة لتقديم أعمال ومشغولات فنيه بصورة مميزه , كما حرص المحافظ علي التقاط صورة تذكارية مع الطلبة والمعلمين المشاركين بالمعرض.