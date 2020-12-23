مصادرة ٣٢ شيشة وغلق مراكز للدروس الخصوصية في حملات تفتيشية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المقاهي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى بالتنسيق مع نائب رئيس المركز لشئون المدينة ورئيس قسم الإشغالات بالمجلس فتم ضبط كافتيريا مخالفة بطريق الزرقية تقدم الشيشة للمترددين، وتم مصادرة ١٩ شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.





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كما شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على مراكز الدروس الخصوصية، فتم غلق مركز للدروس بمنطقة فلل الجامعة وتفريق الطلاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالاشتراك مع مسئولي قسم الإشغالات بالمجلس، بضبط ٢ مقهى بمنطقة كفر العدوى بالمدينة لتقديمهم الشيشة لروادها، وتم مصادرة ١٣ شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملات لغلق مراكز الدروس بالمدينة، وأسفرت الحملات عن غلق 5 مراكز للدروس بشارع شلتوت وشوارع متفرقة منه بالمدينة لمنع تجمعات الطلاب حرصًا على سلامتهم.

على جانب آخر، أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية برئاسة مديرة الإدارة، وفريق التثقيف الصحي بالمديرية والإدارات بالمحافظة، كثفت الحملات والندوات لتدريب وتوعية المواطنين والعاملين بمحلات الحلاقة وصالونات التجميل والكوفيرات، للحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية، وأيضًا لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، تحت شعار "احمي نفسك احمي أسرتك" ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ١٠٠ مليون صحة، بهدف التصدي والقضاء على بؤر العدوى بصالونات التجميل والنوادي الصحية، والتي تم حصرها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخلق مجتمع صحي.





وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه تم خلال الندوات توزيع بوسترات وملصقات التوعية بالحملة تأكيدا على تنفيذ إجراءات مكافحة العدوى لمنع أي إصابات جديدة بين المواطنين، وأيضا تم تسليم هدايا وعينات مجانية لأصحاب صالونات التجميل والنوادي الصحية، وتم التنبيه على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأهمية ارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وطرق التخلص الآمن للأدوات المستعملة لتجنب نقل العدوى وحفاظا على البيئة، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية في صالون التجميل أو النادي الصحي، وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، والتأكيد على أنه في حالة عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة المخالفة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة الثقافة الصحية، وجميع القائمين والمشاركين على الجهود المبذولة من أجل زيادة الوعي الصحي للمواطنين بالمحافظة.