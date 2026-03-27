صدمة في مضيق هرمز.. بيانات التتبع تكشف تراجع سفن صينية من أخطر ممر مائي بالعالم

شهد مضيق هرمز حادثا مفاجئا، بفشل سفينتي حاويات ‌صينيتين في العبور من الخليج العربي عبر المضيق الذي يشهد توترا متصاعدا مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن بيانات تتبع السفن أظهرت ​أن سفينتي حاويات ‌صينيتين عادتا أدراجهما بعد محاولة الخروج من ​الخليج عبر مضيق ​هرمز اليوم الجمعة، رغم ⁠تطمينات من إيران ​بإمكانية مرور السفن الصينية.

وفي السياق نفسه، كشفت ​شركة كوسكو الصينية، المشغلة للسفينتين، في بيان لعملائها ​بتاريخ 25 مارس ​إنها استأنفت حجوزات حاويات ‌الشحن ⁠العامة للشحنات القادمة من آسيا إلى الإمارات والسعودية والبحرين ​وقطر والكويت ​والعراق.

وأظهر ⁠تحليل من بيانات كبلر أن ​السفينتين حاولتا عبور ​المضيق ⁠في الساعة 0350 بتوقيت جرينتش اليوم ⁠الجمعة، ​لكنهما عادتا ​أدراجهما.