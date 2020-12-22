حملة على المقاهي.. ضبط ومصادرة 37 شيشة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين ، فضلًا عن المرور على المقاهي والكافتيريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة على المقاهي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومسؤولي قسم الإشغالات بالمجلس فتم المرور على (3) مقاهي بالمدينة بشوارع (فاقوس البلد - شلتوت - سعد زغلول) لحظر تقديم الشيشة للمترددين وتم مصادرة 18 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، كما تابعت الحملة التزام المحال العامة بالإجراءات الاحترازية والوقائية بالإضافة إلى رفع الإشغالات من شوارع المدينة وتطبيق القانون على المخالفين.





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وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بشن حملة على المقاهي للتأكد من التزام أصحابها بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا فتم التحفظ على 3 شيش وحجارة بمقهى بطريق دويدة التابعة للوحدة المحلية بالطيبة، كما تم التحفظ على 16 شيشة من 3 مقاهي مخالفه في (بردين- صفيطة- طحلة) بنطاق الوحدة المحلية ببردين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولتحقيق الانضباط ورفع الإشغالات بنطاق حي أول الزقازيق، شنت رئاسة الحى بالاشتراك مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابي وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميرة وشارع فاروق وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع الإشغالات من شوارع (بورسعيد- جمال عبد الناصر- حي الزهور - سعد زغلول - الزعبلاوي)، كما توجهت الحملة لغلق ورشة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة مما تتسبب في إزعاج للأهالي وتم التنبيه على أصحاب المحال والورش بالالتزام بمواعيد الغلق المحددة.

وعقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع وكيل مديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات الفنية "مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات المستشفيات، والرعاية الحرجة والعاجلة، ومكافحة العدوي، والرعاية الأساسية، ومكافحة الأمراض المعدية، والتطعيمات، والتموين الطبي، ونظم المعلومات".

تناول الاجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية للرعاية الحرجة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأقسام الطبية الحرجة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، حيث تم مناقشة الاحتياجات اللازمة لتطوير أقسام الاستقبال، والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والعمليات، وغيرها، ومناقشة التكلفة التقديرية والميزانية المالية الخاصة بهذه الخطة.

كما شدد وكيل الوزارة علي مديري العموم بضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات، والتأكد من انتظام أعمال التطوير والتوسعات الجارية ببعض الأقسام الطبية في عدد من المستشفيات، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، ومن زيادة القوي البشرية بالأقسام الحرجة، ومتابعة شبكة الغازات، ومخارج الأكسجين، وأعمال الصيانة الدورية، ومن النظافة العامة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات.