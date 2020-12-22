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محافظات

تغريم 74 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة فى الشرقية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية باستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

 

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم ضبط 74 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.


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أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.

 

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

 

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامه الواقيه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك علي النحو التالي ..بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار-  ميت غمر)، أسفرت عن ضبط 75 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

 

كما شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافتريات وقاعات الافراح للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.


كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.


وتنفيذا لتكليفات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بنطاق المركز بحضور نائب رئيس المركز ورئيس قسم الإشغالات ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمجلس فتم التحفظ على ١٠ شيش من مقهي مخالف بقرية يوسف سلامة التابعة للوحدة المحلية بالعصلوجي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، كما قامت الحملة بفض سرادق عزاء بقرية أبو حاكم لمنع تجمعات المواطنين حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

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